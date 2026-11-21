उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन से फिल्मी जगत में भी शोक की लहर है. 91 साल की सावित्री देवी ने शुक्रवार, 20 नवंबर को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित अपने पैतृक गांव में अंतिम सांस ली.

उनके निधन पर कंगना रनौत, रवि किशन, अरुण गोविल और गीतकार मनोज मुंतशिर समेत कई सितारों ने दुख जताया. सभी ने सोशल मीडिया पर सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी है.

कंगना रनौत ने दी श्रद्धांजलि

कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर योगी आदित्यनाथ की अपनी मां से मुलाकात की एक पुरानी तस्वीर शेयर की. इस दुखद खबर पर शोक जताते हुए एक्ट्रेस और सांसद ने मुख्यमंत्री के प्रति संवेदनाएं जाहिर कीं. कंगना ने पोस्ट में लिखा, 'सबसे ज्यादा दुखद खबर, मेरे भाई योगी जी की माता जी का 91 साल की उम्र में उत्तराखंड में निधन हो गया. ओम शांति.'

अरुण गोविल ने जताया शोक

एक्टर और बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने भी सावित्री देवी के निधन पर शोक जताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें से एक सावित्री देवी की थी और दूसरी में योगी आदित्यनाथ अपनी मां के साथ नजर आ रहे थे. इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर कीं.

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मनोज मुंतशिर ने भी किया याद

वहीं, गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी इंस्टाग्राम पर सावित्री देवी की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. मनोज मुंतशिर ने अपने पोस्ट में लिखा, 'जिसे पूरा देश आदर और सम्मान से बुलाता है, आज उस सफल बेटे ने प्यार और ममता की आवाज खो दी. दुनिया की किसी भी भाषा में इस दर्द को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं. मैं भगवान श्रीरामचंद्र से प्रार्थना करता हूं कि श्री योगी आदित्यनाथ जी को धैर्य और इस दुख को सहने की शक्ति दें और उनकी पूजनीय मां को अपने श्रीचरणों में स्थान दें.'

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रवि किशन ने बताया कैसे मिली थी निधन की खबर

एक्टर और सांसद रवि किशन ने एक वीडियो संदेश के जरिए सावित्री देवी के निधन पर दुख जताया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा, 'हमारे पूज्य महाराज जी की मां के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ. वो जरूर एक असाधारण महिला रही होंगी, जिन्होंने ऐसे निस्वार्थ संत को जन्म दिया.'

इस घटना को याद करते हुए रवि किशन ने आगे बताया, 'उस समय महाराज जी और मैं कार्यक्रम में शामिल थे. गोरखपुर में स्कूली और कॉलेज के छात्रों को करीब 50 हजार टैबलेट बांटे जा रहे थे. महाराज जी मंच पर थे, तभी उन्हें यह दुखद खबर मिली. ये वाकई बेहद दुखद है. ओम शांति, शांति, शांति.'