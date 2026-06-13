इस फिल्म ने कंगना को बना दिया था बॉलीवुड 'क्वीन', 850 करोड़ी हीरो संग मचाई थी धूम

Kangana Ranaut Film: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' से कमबैक किया है. 12 जून को रिलीज हुई ये फिल्म तीन फिल्मों से क्लैश के बीच भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. खैर आज हम आपको कंगना की उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बाद उन्हें 'क्वीन' का टैग मिला था. इसमें उनके साथ एक 850 करोड़ी फिल्म के हीरो ने काम किया था.

2014 में आई थी कंगना की फिल्म

यहां कंगना की जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है 'क्वीन'. न सिर्फ इसके नाम के कारण बल्कि फिल्म में अपनी दमदार अदाकारी और फिर उसके लिए मिले अवॉर्ड के लिए उन्हें बॉलीवुड में क्वीन कहा जाने लगा था. 12 साल पहले क्वीन 14 मार्च 2014 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म के लिए कंगना को बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

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राजकुमार संग मचाया था धमाल

कंगना के साथ क्वीन में मशहूर अभिनेता राजकुमार राव नजर आए थे. बता दें कि राजकुमार राव दुनियाभर में 850 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वाली फिल्म 'स्त्री 2' का भी हिस्सा रहे हैं. ये फिल्म अगस्त 2024 में रिलीज हुई थी. क्वीन में कंगना ने रानी और राजकुमार ने विजय नाम का किरदार निभाया था. रानी की शादी विजय से तय होती है, लेकिन शादी के दौरान विजय, रानी को बताता है कि वो विजय से शादी नहीं करना चाहता है. इसके बाद रानी अकेले हनीमून पर जाने का फैसला करती है.

बजट से साढ़े चार गुना ज्यादा हुई थी कमाई

क्वीन का डायरेक्शन विकास बहल ने किया था. जबकि इसके प्रोड्यूसर्स अनुराग बासु, विवेक अग्रवाल, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मंटेना वर्मा थे. वहीं फिल्म का हिस्सा लिसा हेडन, मिश बायको, सबीका इमाम और महेश गहलोत भी थे. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉमेडी एडवेंचर फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपये था. भारत में इसने 61 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 95 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

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'भारत भाग्य विधाता' का प्रदर्शन

12 जून को रिलीज हुई भारत भाग्य विधाता में कंगना नर्स का किरदार निभा रही हैं. इसका हिस्सा स्मिता ओक, ईशा डे और स्मिता तांबे भी हैं. सैकनिल्क के मुताबिक भारत में फिल्म ने 1 करोड़ रुपये से ओपनिंग ली है.