कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव इन दिनों अपने चेक बाउंस और कर्ज के केस को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हैं लेकिन इसी बीच मामला और पेचीदा हो गया है. कमाल आर खान (केआरके) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस केस को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिससे बहस और तेज हो गई है.

केआरके का बड़ा दावा

केआरके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये केस सिर्फ राजपाल यादव के खिलाफ नहीं बल्कि उनकी पत्नी के खिलाफ भी है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मामला दोनों के खिलाफ है तो पत्नी जेल में क्यों नहीं हैं? साथ ही केआरके ने दावा किया कि राजपाल यादव के पास करीब 50 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है फिर भी वो लोन चुकाने से बच रहे हैं.

Every Bollywood wala should help #RajpalYadav if he really doesn’t have money. But if he’s having Property of ₹50CR and he doesn’t want to pay loan purposely, then it’s his own problem. Even Vikram Bhatt is having enough money to pay back, but he decided to stay in jail. — KRK (@kamaalrkhan) February 12, 2026

दोस्त ने चुकाए 1.50 करोड़?

कमाल आर खान के मुताबिक उनके एक दोस्त ने राजपाल यादव के हिस्से के 1.50 करोड़ रुपये चुका दिए है. इसलिए उनकी पत्नी जेल से बाहर हैं. उन्होंने ये भी कहा कि राजपाल ने कई बॉलीवुड लोगों से कर्ज लिया और वापस नहीं किया है. केआरके ने दावा किया कि कुछ समय पहले राजपाल उनके एक दोस्त का अपार्टमेंट खरीदने वाले थे और उनके जानने वालों का कहना है कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है. यहां तक कि उनके बड़े भाई भी यही बात कह रहे हैं.

The Case is against #RajpalYadav and his wife. So why his wife is not in jail? Because my friend has paid her share Rs 1.50cr! Even Rajpal has took loan from many Bollywood ppl and not returned. Rajpal was buying an apartment of my friend just few months ago. According to one of… — KRK (@kamaalrkhan) February 12, 2026

क्या है पूरा मामला?

ये मामला साल 2010 का है जब राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए करीब 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और लोन वापस नहीं हो पाया. ब्याज और पेनल्टी जुड़ते-जुड़ते रकम करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. राजपाल और उनकी पत्नी द्वारा दिए गए कई चेक बाउंस हो गए है. जिसके बाद उनके खिलाफ कई केस दर्ज किए गए है.

कोर्ट का फैसला और इंडस्ट्री का साथ

साल 2018 में कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 6 महीने की सजा सुनाई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार सेटलमेंट के लिए समय दिया लेकिन पेमेंट नहीं होने पर फरवरी 2026 में सरेंडर करने का आदेश दिया गया. 5 फरवरी को राजपाल यादव तिहाड़ जेल पहुंच गए. इस मुश्किल वक्त में सोनू सूद, इंद्रजीत और प्रोड्यूसर इंद्रजीत सिंह जैसे कई सेलेब्स आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं.