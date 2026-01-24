अभिनेता और खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान उर्फ केआरके मुंबई में दो राउंड फायरिंग के मामले में शुक्रवार देर रात ओशिवारा पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. वह इस मामले में मुख्य संदिग्ध हैं. केआरके को शुक्रवार देर शाम ओशिवारा पुलिस स्टेशन लाया गया. पुलिस ने बताया कि केआरके ने अपने बयान में फायरिंग की बात कबूल ली है और कहा है कि उन्होंने लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया था. लेकिन उन्होंने कहा कि उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था.

केआरके की बंदूक पुलिस ने की जब्त

पुलिस ने आगे बताया कि केआर की बंदूक जब्त कर ली गई है और आगे की कार्रवाई के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है. खबरों के अनुसार, यह घटना 18 जनवरी को हुई थी, जिसमें अंधेरी के ओशिवारा स्थित एक रिहायशी इमारत पर दो गोलियां चलाई गईं थीं. नालंदा सोसाइटी से दो गोलियां बरामद की गई थी. एक दूसरी मंजिल से और दूसरी चौथी मंजिल से. एक फ्लैट लेखक-निर्देशक का है, और दूसरा मॉडल का.

राइटर-डायरेक्टर और एक स्ट्रगलिंग मॉडल के घर चलाई गई थी गोली

मुंबई के ओशिवरा इलाके में राइटर-डायरेक्टर और एक स्ट्रगलिंग मॉडल के घर गोली चलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. सूत्रों के मुताबिक, नालंदा सोसायटी की दूसरी मंजिल पर रहने वाले नीरज कुमार मिश्रा (45) पेशे से राइटर और डायरेक्टर हैं, जबकि चौथी मंजिल पर रहने वाले प्रतीक बैद (29) स्ट्रगलिंग मॉडल हैं. फायरिंग के बाद दूसरी और चौथी मंजिल के फ्लैट में गोली लगने के निशान पाए गए.

फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने सुझाया मामला

घटना की जानकारी मिलते ही संजय चव्हाण के नेतृत्व में ओशिवारा पुलिस स्टेशन के 18 पुलिसकर्मियों की एक टीम, कई अपराध शाखा टीमों के साथ मिलकर मामले की जांच कर रही थी. शुरुआत में सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी न मिलने के कारण पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला. हालांकि, फोरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने बाद में पुष्टि की कि गोलियां कमाल आर खान के बंगले से चलाई गई होंगी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि कागजी कार्रवाई चल रही है और अभिनेता की औपचारिक गिरफ्तारी सुबह तक हो सकती है,

कमाल आर खान कौन हैं?

कमाल आर खान (केआरके) एक इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अभिनेता, निर्माता, लेखक और इंटरनेट कमेंटेटर हैं, जो बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर अपनी विवादास्पद स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं. 1 जनवरी, 1975 को उत्तर प्रदेश के देवबंद में जन्मे केआरके को 2008 में आई फिल्म 'देशद्रोही' के निर्माण, लेखन और अभिनय के बाद पॉपुलैरिटी हासिल की थी.

केआरके बिग बॉस सीजन 3 (2009) में दिखाई दिए, जिससे उन्हें और फेम मिला, बाद में उन्होंने 'एक विलेन' (2014) में सपोर्टिंग रोल प्ले किया था, आज, वे मुख्य रूप से यूट्यूब और एक्स पर एक सेल्फ डिक्लेयर फिल्म क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं, जहां उनकी तीखे रिव्यू और मशहूर हस्तियों पर पर्सनल अटैक अक्सर बहस और कानूनी विवादों को स्पार्क किए रहते हैं.