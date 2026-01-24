हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉलीवुड एक्टर KRK को मुंबई पुलिस ने पकड़ा, ओशिवारा फायरिंग से जुड़ा है मामला

बॉलीवुड एक्टर KRK को मुंबई पुलिस ने पकड़ा, ओशिवारा फायरिंग से जुड़ा है मामला

KRK Firing Case: मुंबई पुलिस ने कमाल खान को फायरिंग मामले में हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि ओशिवारा में रिहायशी बिल्डिंग पर हुई फायरिंग में कमाल आर खान के लाइसेंस वाली बंदूक से गोली चली थी.

By : सूरज ओझा | Updated at : 24 Jan 2026 07:34 AM (IST)
Preferred Sources

अभिनेता और खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान उर्फ केआरके मुंबई में दो राउंड फायरिंग के मामले में शुक्रवार देर रात ओशिवारा पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. वह इस मामले में मुख्य संदिग्ध हैं. केआरके को शुक्रवार देर शाम ओशिवारा पुलिस स्टेशन लाया गया. पुलिस ने बताया कि केआरके ने अपने बयान में फायरिंग की बात कबूल ली है और कहा है कि उन्होंने लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया था. लेकिन उन्होंने कहा कि उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था.

केआरके की बंदूक पुलिस ने की जब्त
पुलिस ने आगे बताया कि केआर की बंदूक जब्त कर ली गई है और आगे की कार्रवाई के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है. खबरों के अनुसार, यह घटना 18 जनवरी को हुई थी, जिसमें अंधेरी के ओशिवारा स्थित एक रिहायशी इमारत पर दो गोलियां चलाई गईं थीं. नालंदा सोसाइटी से दो गोलियां बरामद की गई थी. एक दूसरी मंजिल से और दूसरी चौथी मंजिल से. एक फ्लैट लेखक-निर्देशक का है, और दूसरा मॉडल का.

राइटर-डायरेक्टर और एक स्ट्रगलिंग मॉडल के घर चलाई गई थी गोली 
मुंबई के ओशिवरा इलाके में राइटर-डायरेक्टर और एक स्ट्रगलिंग मॉडल के घर गोली चलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. सूत्रों के मुताबिक, नालंदा सोसायटी की दूसरी मंजिल पर रहने वाले नीरज कुमार मिश्रा (45) पेशे से राइटर और डायरेक्टर हैं, जबकि चौथी मंजिल पर रहने वाले प्रतीक बैद (29) स्ट्रगलिंग मॉडल हैं. फायरिंग के बाद दूसरी और चौथी मंजिल के फ्लैट में गोली लगने के निशान पाए गए. 

फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने सुझाया मामला
घटना की जानकारी मिलते ही संजय चव्हाण के नेतृत्व में ओशिवारा पुलिस स्टेशन के 18 पुलिसकर्मियों की एक टीम, कई अपराध शाखा टीमों के साथ मिलकर मामले की जांच कर रही थी. शुरुआत में सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी न मिलने के कारण पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला. हालांकि, फोरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने बाद में पुष्टि की कि गोलियां कमाल आर खान के बंगले से चलाई गई होंगी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि कागजी कार्रवाई चल रही है और अभिनेता की औपचारिक गिरफ्तारी सुबह तक हो सकती है,

कमाल आर खान कौन हैं?
कमाल आर खान (केआरके) एक इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अभिनेता, निर्माता, लेखक और इंटरनेट कमेंटेटर हैं, जो बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर अपनी विवादास्पद  स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं. 1 जनवरी, 1975 को उत्तर प्रदेश के देवबंद में जन्मे केआरके को 2008 में आई फिल्म 'देशद्रोही' के निर्माण, लेखन और अभिनय के बाद पॉपुलैरिटी हासिल की थी. 

केआरके बिग बॉस सीजन 3 (2009) में दिखाई दिए, जिससे उन्हें और फेम मिला, बाद में उन्होंने 'एक विलेन' (2014) में सपोर्टिंग रोल प्ले किया था, आज, वे मुख्य रूप से यूट्यूब और एक्स पर एक सेल्फ डिक्लेयर फिल्म क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं, जहां उनकी तीखे रिव्यू और मशहूर हस्तियों पर पर्सनल अटैक अक्सर बहस और कानूनी विवादों को स्पार्क किए रहते हैं. 

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read
Published at : 24 Jan 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
Kamaal Rashid Khan MUMBAI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Day 1: ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज होते ही मचा दिया तहलका, धमाकेदार ओपनिंग के साथ 22 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज होते ही मचाया तहलका, धमाकेदार ओपनिंग के साथ 22 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश
एमपी: छिंदवाड़ा में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करीब 50 लाख रुपये का माल जलकर हुआ राख
एमपी: छिंदवाड़ा में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करीब 50 लाख रुपये का माल जलकर हुआ राख
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Gorakhpur की बैड गर्ल का मायाजाल! | Crime News
UP Mock Drill: यूपी के 75 जिलों में हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल.. | Mock Drill | Hindi News
Janhit: संतों का अखिल भारतीय 'ओपिनियन' पोल! | Yogi Vs Shankaracharya | Magh Mela | ABP News
Shankaracharya Controversy: Chitra ने खोल दिए Avimukteshwaranand विवाद के सारे पन्ने ! | Mahadangal
Shankaracharya Controversy: 6 दिनों से धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद बिगड़ी तबीयत | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Day 1: ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज होते ही मचा दिया तहलका, धमाकेदार ओपनिंग के साथ 22 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज होते ही मचाया तहलका, धमाकेदार ओपनिंग के साथ 22 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश
एमपी: छिंदवाड़ा में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करीब 50 लाख रुपये का माल जलकर हुआ राख
एमपी: छिंदवाड़ा में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करीब 50 लाख रुपये का माल जलकर हुआ राख
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
Raw Tomato Benefits: इम्युनिटी से लेकर वेट लॉस तक...कच्चा टमाटर खाने के ये 10 फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
इम्युनिटी से लेकर वेट लॉस तक...कच्चा टमाटर खाने के ये 10 फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
नौकरी
MP में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, DSP समेत भरे जाएंगे ये पद
MP में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, DSP समेत भरे जाएंगे ये पद
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget