हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकल्पना अय्यर ने क्यों छोड़ी थी एक्टिंग? 'रम्बा हो' फेम एक्ट्रेस ने सालों बाद किया खुलासा, बोलीं- 'मुझे जिस तरह का काम...'

कल्पना अय्यर ने क्यों छोड़ी थी एक्टिंग? 'रम्बा हो' फेम एक्ट्रेस ने सालों बाद किया खुलासा, बोलीं- 'मुझे जिस तरह का काम...'

Kalpana Iyer On Quitting Bollywood: रम्बा हो फेम एक्ट्रेस कल्पना अय्यर ने सालों पहले इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी. दिग्गज अभिनेत्री ने अब एक इंटरव्यू में इसकी वजह का खुलासा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 Feb 2026 07:57 AM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में अपने आइकॉनिक 1981 के गाने रम्बा हो पर डांस करते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद कल्पना अय्यर  का नाम एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है. इन सबके बीच एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया है कि उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूरी क्यों बनाई थी.

कल्पना ने क्यों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बनाई थी दूरी? 
इंडिया टुडे को दिए एक लेटेस्ट इंटरव्यू में, कल्पना ने कहा कि उनका यह फैसला उन्हें मिल रहे काम से असंतुष्टि के कारण था. अपने टेलीविज़न के दिनों को याद करते हुए, कल्पना ने बताया कि कैसे इंडस्ट्री का माहौल धीरे-धीरे उनके लिए बदल गया था. उन्होंने कहा, “लेकिन फिर बहुत सी चीजें बदल गईं. यह सब उन्हीं लोगों, उन्हीं ग्रुप्स के बारे में हो गया. मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी, न तो इंडस्ट्री में और न ही टेलीविज़न में और जिस तरह का काम मुझे मिल रहा था, उससे सच में मैं खुश नहीं थी. तो जारी रखने का क्या फायदा था?”

 ‘किसी भी तरह की निगेटिविटी में नहीं करती विश्वास’
कल्पना, 1990 के दशक के आखिर में दुबई चली गई थीं. उन्होंने आगे कहा कि वह कभी भी पहुंच से बाहर नहीं थीं और अब फिर से काम करने के लिए तैयार हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपने हम साथ साथ हैं के को-स्टार सलमान खान से मदद मांगी, जो अपने साथियों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा, “मैंने किसी को फोन नहीं किया, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि यह गलत है. लेकिन दुबई इतना बड़ा नहीं है कि अगर आप मेरी मदद करना चाहें, तो आप मुझे ढूंढ न सकें...

मैं किसी ऐसे को ढूंढने नहीं जा रही हूं जो उस इंसान से मुझे कास्ट करने के लिए कहे. अगर आप एक समझदार इंसान हैं, तो आपको मेरे होने का पता होगा, और अगर आपको लगता है कि मैं इसके लायक हूं, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि मैं इसके लायक नहीं थी. हम इसे यहीं छोड़ देंगे. मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, और न ही मैं किसी भी तरह की नेगेटिविटी में विश्वास करती हूं.”


कल्पना अय्यर ने क्यों छोड़ी थी एक्टिंग? 'रम्बा हो' फेम एक्ट्रेस ने सालों बाद किया खुलासा, बोलीं- 'मुझे जिस तरह का काम...

वायरल मोमेंट के बाद फिर से काम के लिए तैयार
कल्पना ने बताया कि उन्हें अब रियलिटी शो के लिए कॉल आने लगे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि वह किस तरह के रोल करने में कम्फर्टेबल हैं. उनकी यह नई पहचान एक फैमिली फंक्शन में रम्बा हो गाने पर डांस करते हुए उनके एक वीडियो के ऑनलाइन सामने आने के बाद मिली है.यह गाना धुरंधर फिल्म में आने के बाद चार्ट्स पर टॉप पर था और आज भी उनके सबसे पहचाने जाने वाले परफॉर्मेंस में से एक है.

1999 में कल्पना ने छोड़ा था बॉलीवुड
कल्पना अय्यर 1980 और 1990 के दशक में कई पॉपुलर फिल्मों में नज़र आईं, जिनमें सत्ते पे सत्ता, बड़े दिलवाला, हम पांच, लाडला और अंजाम शामिल हैं. उन्हें खासकर सुपरहिट हम साथ साथ हैं में संगीता का किरदार निभाने के लिए याद किया जाता है, जहां उनके किरदार ने फिल्म की मुख्य फैमिली डायनामिक्स में टेंशन पैदा की थी. उनकी आखिरी फिल्म दिल ही दिल में (1999) थीय उनका टेलीविजन करियर भी अच्छा रहा, उन्होंने कशिश, जुनून, चंद्रकांता, फरमान, बनेगी अपनी बात और मार्गरीटा जैसे शो में काम किया.

 खबरों के मुताबिक, कल्पना ने 1999 में बॉलीवुड छोड़ दिया और दुबई में बस गईं, इस तरह उन्होंने उस इंडस्ट्री से चुपचाप विदाई ले ली, जिसके बारे में अब वह कहती हैं कि वह अपनी शर्तों पर फिर से जुड़ने के लिए तैयार हैं.

Published at : 05 Feb 2026 07:56 AM (IST)
Kalpana Iyer
