'जो मेरा था वो भी छोड़ दिया', तलाक के बाद डेलनाज ईरानी ने ठुकराई एलिमनी, किया बड़ा खुलासा

फिल्म 'कल हो न हो' में 'स्वीटू' के किरदार से पहचान बनाने वाली डेलनाज ईरानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा खुलासा है. हाल ही में एक इंटरव्यू में डेलनाज ने अपनी शादी, तलाक और एलिमनी के बारे में खुलकर बात की है. साथ ही बताया कि जिंदगी के कुछ फैसले आसान नहीं होते, लेकिन सुकून के लिए कभी-कभी मुश्किल रास्ता भी चुनना पड़ता है.

एक घर में बने अजनबी

हाउटरफ्लाई के साथ एक इंटरव्यू में डेलनाज ने तलाक के बारे में बताते हुए कहा कि उनका रिश्ता अचानक खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो धीरे-धीरे कमजोर होता गया. एक समय ऐसा आया जब वो मेंटली और इमोशनली उस रिश्ते से बाहर हो चुकी थी. जब दो लोग एक ही घर में रहकर भी अजनबी जैसा महसूस करने लगें, तो समझ जाना चाहिए कि रिश्ता खत्म हो चुका है. उनके और एक्स पति राजीव पॉल के बीच कई बार बातचीत हुई कि चीजें ठीक नहीं चल रहीं, लेकिन हालात नहीं बदले. डेलनाज का मानना है कि रिश्ते में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब एक साथी दूसरे को हल्के में लेने लगता है और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ.

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तलाक के बाद नहीं लिया पैसा

डेलनाज ने एलिमनी को लेकर कहा कि उन्होंने तलाक के समय कोई भी पैसा नहीं लिया. यहां तक कि जो उनका हक था, उसे भी छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने अपनी शांति को सबसे ऊपर रखा, पैसे को नहीं. हालांकि तलाक आसान नहीं था, उनके बीच हुए झगड़े और बढ़ते तनाव के बाद उन्होंने इसे शांत तरीके से खत्म करना बेहतर समझा.

नए रिश्ते में है डेलनाज

अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करते हुए डेलनाज ने बताया कि वो एक मिडिल क्लास पारसी परिवार से आती हैं, जहां तलाक जैसी चीजें आम नहीं थी. उनके परिवार में लंबे समय तक रिश्ते निभाने की परंपरा रही है, इसलिए उनके लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था. वो अपने परिवार में पहली थी जिन्होंने नॉन-पारसी से शादी की और बाद में तलाक भी लिया. आज वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और एक नए रिश्ते में हैं, जो उनके लिए एक अलग अनुभव है. बता दें कि डेलनाज और राजीव ने साल 1998 में शादी की थी और करीब 14 साल बाद 2012 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया. इसके अलावा दोनों बिग बॉस सीजन 6 में भी साथ नजर आ चुके है.