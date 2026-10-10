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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'छोटी फिल्म जितना होता है दुर्गा पूजा का बजट', तनीषा मुखर्जी ने बताईं आयोजन की चुनौतियां

'छोटी फिल्म जितना होता है दुर्गा पूजा का बजट', तनीषा मुखर्जी ने बताईं आयोजन की चुनौतियां

तनीषा मुखर्जी ने दुर्गा पूजा के आयोजन पर बात करते हुए बताया कि चार-पांच दिन चलने वाले इस आयोजन का बजट एक छोटी फिल्म जितना होता है और इस पूजा में कृष्णा मुखर्जी और देब मुखर्जी के योगदान को याद किया.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 10 Oct 2026 03:14 PM (IST)
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काजोल की छोटी बहन और एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी इस बार दुर्गा पूजा के आयोजन से जुड़ी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने बड़े लेवल पर दुर्गा पूजा आयोजित करने के बारे में बात की. 

उन्होंने कहा कि ये आयोजन सिर्फ 4-5 दिन तक चलता है, लेकिन इसे आयोजित करना आसान नहीं होता है. इसके पीछे काफी मेहनत, योजना और बजट लगता है. इसी के साथ उन्होंने परिवार के उन लोगों को भी याद किया, जिन्होंने मुखर्जी परिवार की दुर्गा पूजा को बड़े स्तर तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया. 

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तनीषा बोलीं, ‘एक छोटी फिल्म जितना होता है बजट’

तनीषा ने दुर्गा पूजा के आयोजन की चुनौतियों पर बात करते हुए कहा कि बाहर से देखने पर लोगों को अंदाजा नहीं होता कि इतने बड़े स्तर पर पूजा आयोजित करना कितना मुश्किल है. 

उन्होंने कहा, ‘किसी को पता नहीं चलता कि इतना मुश्किल होता है पूजा को इतने बड़े स्केल पर आयोजित करना, ये सिर्फ चार-पांच दिन का इवेंट होता है,  इवेंट नहीं कहूंगी, अवसर होता है, ओकेशन होता है. इसमें जो बजट जाता है वह एक छोटी फिल्म का बजट होता है’


छोटी फिल्म जितना होता है दुर्गा पूजा का बजट', तनीषा मुखर्जी ने बताईं आयोजन की चुनौतियां

कृष्णा और देब मुखर्जी को किया याद

तनीषा ने इस मौके पर परिवार के उन सदस्यों का जिक्र किया, जिन्होंने पूजा को एक बड़े आयोजन का रूप देने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी और देब मुखर्जी को याद करते हुए कहा, ‘हमने अपनी दुर्गा पूजा के कुछ स्तंभ खो दिए. अगर वो नहीं होते तो दुर्गा पूजा इतने बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाती जिस लेवल पर आज है.’

तनीषा के मुताबिक, पहले यह परिवार तक सीमित रहने वाली दुर्गा पूजा थी, लेकिन इन लोगों की सोच के कारण इसका स्तर और दायरा बढ़ा. उन्होंने आगे कहा, ‘कृष्णा और देब मुखर्जी ने पूजा की शुद्धता और मौलिकता को बनाए रखने में अपना योगदान दिया. भले ही ये लोग हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे ऊपर से परिवार को देख रहे होंगे और इस आयोजन को आगे बढ़ाने के प्रयासों से खुश होंगे. उन्हें सौमिता दा पर गर्व होगा’

पूजा को संभालने के लिए इन लोगों को दिया श्रेय

इस पूजा को संभालने वाले लोगों की तारीफ करते हुए उन्होंने सौमिता दा और संजय काका का भी जिक्र किया. इसके साथ ही तनीषा ने सैकत दा की तारीफ करते हुए कहा, ‘भले ही वो मुखर्जी परिवार से नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूजा की जिम्मेदारी संभाली है, उससे वो परिवार का हिस्सा बन गए हैं.’

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 10 Oct 2026 03:14 PM (IST)
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Tanisha Mukerji
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