दुर्गा पूजा में सूट पहने संस्कारी दिखीं काजोल-अजय की बेटी निसा, वायरल हो रहा क्यूट लुक

दुर्गा पूजा में सूट पहने संस्कारी दिखीं काजोल-अजय की बेटी निसा, वायरल हो रहा क्यूट लुक

Nysa Devgan Durga Pooja Look: हाल ही में काजोल और अजय देवगन की बेटी निसा देवगन दुर्गा पूजा के खास मौके पर ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. और अब उनका ये फेस्टिव लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Sep 2025 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

पूरे देश में इस वक्त नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है. बीते दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और रानी मुखर्जी के परिवार ने मुंबई में मां दुर्गा का भव्य पंडाल लगाया. हर साल की तरह इस साल भी काजोल और रानी मुखर्जी दुर्गा पूजा के पंडाल में मां का आशीर्वाद लेती दिखीं. इस दौरान दोनों एक्ट्रेस एक-दूसरे से गले मिलकर इमोशनल हो गईं. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दुर्गा पूजा में इमोशनल हुईं रानी-काजोल
दुर्गा पूजा के पंडाल में रानी मुखर्जी और काजोल काफी भावुक नजर आईं. दरअसल, अपने अंकल देब मुखर्जी की याद में दोनों एक्ट्रेस इमोशनल हो गईं. इसी साल 14 मार्च को देब मुखर्जी का निधन हो गया था. वह हर साल दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल होकर रानी-काजोल संग इसे सेलिब्रेट करते थे. मगर इस बारी रानी और काजोल को उनकी गैर-मौजूदगी खल गई. 

इसी बीच रानी मुखर्जी और काजोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें दोनों एक-दूसरे को गले मिलकर इमोशनल नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही रानी और काजोल से मिलती हैं तो दोनों गले लगा लेती हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Varinder Chawla (@varindertchawla)

निसा देवगन ने बटोरी सुर्खियां     
दुर्गा पूजा के खास मौके पर काजोल और अजय न की बेटी निसा देवगन एक बार फिर लाइमलाइट में आ गईं. दरअसल, पूजा दूसरे दिन काजोल अपने दोनों बच्चों युग और निसा को मां का दर्शन करने के लिए साथ लेकर आई थीं. जहां निसा ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. निसा के लुक की बात करें तो उन्होंने येलो कलर का एंब्रायडरी सूट पहना था. साथ ही सिंपल इयररिंग्स कैरी किए थे और बाल खुले रखे थे. जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही थीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Voompla (@voompla)

भाई -बहन की क्यूट बॉडिंग
दुर्गा पूजा के दौरान अजय और काजोल के दोनों बच्चे युग और निशा एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं. इसी दौरान दोनों आपस में बातचीत करते दिखे भी रहे हैं. फैंस के बीच दोनों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. भाई -बहन की क्यूट बॉन्डिंग हर किसी को पसंद आ रही है सभी का कहना है कि सिबलिंग्स हो तो ऐसे.

Published at : 28 Sep 2025 02:02 PM (IST)
Kajol Nysa Yug
इंडिया
Tejas Vs JF-17: भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
IPO Alert: Manas Polymers & Energies Ltd IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
रिश्तेदार की मौत के बाद Nominee Accounts बंद करना हुआ आसान! RBI ने बनाए नए सख्त नियम| Paisa Live
IPO Alert: Jinkushal Industries Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
BSNL का स्वदेशी 4G launch | मोदी जी ने दिखाई हरी झंडी | 5G और 6G भी जल्द!| Paisa Live
Hospital Brawl: महिला Doctor और ASHA Worker में मारपीट, Video Viral
