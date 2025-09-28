दुर्गा पूजा में सूट पहने संस्कारी दिखीं काजोल-अजय की बेटी निसा, वायरल हो रहा क्यूट लुक
Nysa Devgan Durga Pooja Look: हाल ही में काजोल और अजय देवगन की बेटी निसा देवगन दुर्गा पूजा के खास मौके पर ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. और अब उनका ये फेस्टिव लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
पूरे देश में इस वक्त नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है. बीते दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और रानी मुखर्जी के परिवार ने मुंबई में मां दुर्गा का भव्य पंडाल लगाया. हर साल की तरह इस साल भी काजोल और रानी मुखर्जी दुर्गा पूजा के पंडाल में मां का आशीर्वाद लेती दिखीं. इस दौरान दोनों एक्ट्रेस एक-दूसरे से गले मिलकर इमोशनल हो गईं. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
दुर्गा पूजा में इमोशनल हुईं रानी-काजोल
दुर्गा पूजा के पंडाल में रानी मुखर्जी और काजोल काफी भावुक नजर आईं. दरअसल, अपने अंकल देब मुखर्जी की याद में दोनों एक्ट्रेस इमोशनल हो गईं. इसी साल 14 मार्च को देब मुखर्जी का निधन हो गया था. वह हर साल दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल होकर रानी-काजोल संग इसे सेलिब्रेट करते थे. मगर इस बारी रानी और काजोल को उनकी गैर-मौजूदगी खल गई.
इसी बीच रानी मुखर्जी और काजोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें दोनों एक-दूसरे को गले मिलकर इमोशनल नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही रानी और काजोल से मिलती हैं तो दोनों गले लगा लेती हैं.
View this post on Instagram
निसा देवगन ने बटोरी सुर्खियां
दुर्गा पूजा के खास मौके पर काजोल और अजय न की बेटी निसा देवगन एक बार फिर लाइमलाइट में आ गईं. दरअसल, पूजा दूसरे दिन काजोल अपने दोनों बच्चों युग और निसा को मां का दर्शन करने के लिए साथ लेकर आई थीं. जहां निसा ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. निसा के लुक की बात करें तो उन्होंने येलो कलर का एंब्रायडरी सूट पहना था. साथ ही सिंपल इयररिंग्स कैरी किए थे और बाल खुले रखे थे. जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही थीं.
View this post on Instagram
भाई -बहन की क्यूट बॉडिंग
दुर्गा पूजा के दौरान अजय और काजोल के दोनों बच्चे युग और निशा एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं. इसी दौरान दोनों आपस में बातचीत करते दिखे भी रहे हैं. फैंस के बीच दोनों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. भाई -बहन की क्यूट बॉन्डिंग हर किसी को पसंद आ रही है सभी का कहना है कि सिबलिंग्स हो तो ऐसे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL