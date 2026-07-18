देश की असली कहानी पर फिल्में भी अब दर्शकों की पसंद बनते जा रही हैं. इसी बीच एक्टर श्रेयस तलपड़े और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की नई फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें श्रेयस और काजल का गंभीर किरदार और कहानी दर्शकों को झकझोर रही है. तो आइए फिल्म की कहानी के बारे में जानते हैं.

कैसी है फिल्म की कहानी?

ट्रेलर में श्रेयस तलपड़े एक आर्मी मैन है और अपनी बेटी से बहुत प्यार करते है. लेकिन उसके अचानक निधन से वो पूरी तरह बिखर जाते है और इस केस के लिए पुलिस के पास जाते हैं. हालांकि वो उनकी मदद नहीं करते. बाद में जब कोर्ट में ये मामला जाता है, तो मौत का कारण कैंसर बताया जाता है. जब काजल अग्रवाल वकील बनकर इस केस से जुड़ती है और इसकी तह तक जांच करती है, तो सच्चाई कुछ और ही सामने आती है. कीटनाशक खेती, किसानों पर लगे आरोप और इसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड का सच कहानी को अलग दिशा दे देता है.

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फिल्म की टीम

बता दें कि फिल्म को जी स्टूडियोज और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे चेतन डीके निर्देशित किया हैं. फिल्म के निर्माता सागर बी. शिंदे है और इसे 24 जुलाई को सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं के साथ रिलीज किया जाएगा.

काजल और श्रेयस को हैं उम्मीदें

वहीं फिल्म को लेकर निर्देशक ने कहा, 'इस कहानी के जरिए हमने उन मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की है, जिससे अब तक कई घर प्रभावित हो चुके हैं. साथ ही इसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, सवाल करेंगे और आपको असलियत सामने दिखाई देगी.' काजल ने कहा, 'मेरा किरदार बहुत ही खास है, क्योंकि वो हर हालात में भी सच का साथ देता है. मुझे उम्मीद है कि ये दर्शकों से जुड़ पाएगा.' इसके अलावा श्रेयस ने कहा, 'ये फिल्म एक आम इंसान की ऐसी लड़ाई है, जिसमें उम्मीद और हौसला साफ दिखाई देता है. मुझे उम्मीद है कि आप इसे देखने के लिए एक्साइटेड होंगे'

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