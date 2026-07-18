INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकाजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी' का दमदार ट्रेलर रिलीज, सामाजिक मुद्दों से रूबरू कराएगी फिल्म

काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी' का दमदार ट्रेलर रिलीज, सामाजिक मुद्दों से रूबरू कराएगी फिल्म

The India Story Trailer: हाल ही में श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की 'द इंडिया स्टोरी' का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें आपको किसान, खेती और एक पिता की ऐसी जंग देखने को मिलेगी, जो आपको झकझोर देगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

देश की असली कहानी पर फिल्में भी अब दर्शकों की पसंद बनते जा रही हैं. इसी बीच एक्टर श्रेयस तलपड़े और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की नई फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें श्रेयस और काजल का गंभीर किरदार और कहानी दर्शकों को झकझोर रही है. तो आइए फिल्म की कहानी के बारे में जानते हैं. 

कैसी है फिल्म की कहानी?

ट्रेलर में श्रेयस तलपड़े एक आर्मी मैन है और अपनी बेटी से बहुत प्यार करते है. लेकिन उसके अचानक निधन से वो पूरी तरह बिखर जाते है और इस केस के लिए पुलिस के पास जाते हैं. हालांकि वो उनकी मदद नहीं करते. बाद में जब कोर्ट में ये मामला जाता है, तो मौत का कारण कैंसर बताया जाता है. जब काजल अग्रवाल वकील बनकर इस केस से जुड़ती है और इसकी तह तक जांच करती है, तो सच्चाई कुछ और ही सामने आती है. कीटनाशक खेती, किसानों पर लगे आरोप और इसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड का सच कहानी को अलग दिशा दे देता है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zee Studios (@zeestudiosofficial)

ये भी पढ़ें: Batwara 1947 Teaser: 'बंटवारा 1947' के दूसरे टीजर में गूंजी सनी देओल की आवाज, एक्शन मोड में आए नजर

फिल्म की टीम

बता दें कि फिल्म को जी स्टूडियोज और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे चेतन डीके निर्देशित किया हैं. फिल्म के निर्माता सागर बी. शिंदे है और इसे 24 जुलाई को सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं के साथ रिलीज किया जाएगा.

काजल और श्रेयस को हैं उम्मीदें 

वहीं फिल्म को लेकर निर्देशक ने कहा, 'इस कहानी के जरिए हमने उन मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की है, जिससे अब तक कई घर प्रभावित हो चुके हैं. साथ ही इसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, सवाल करेंगे और आपको असलियत सामने दिखाई देगी.' काजल ने कहा, 'मेरा किरदार बहुत ही खास है, क्योंकि वो हर हालात में भी सच का साथ देता है. मुझे उम्मीद है कि ये दर्शकों से जुड़ पाएगा.' इसके अलावा श्रेयस ने कहा, 'ये फिल्म एक आम इंसान की ऐसी लड़ाई है, जिसमें उम्मीद और हौसला साफ दिखाई देता है. मुझे उम्मीद है कि आप इसे देखने के लिए एक्साइटेड होंगे'

ये भी पढ़ें: 'कुछ और बना लो...' 4 हजार करोड़ी 'रामायण' पर भड़के अन्नू कपूर, रणबीर-साई की कास्टिंग पर भी उठाए सवाल

और पढ़ें
Published at : 18 Jul 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Shreyas Talpade Kajal Aggarwal The India Story Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी' का दमदार ट्रेलर रिलीज, सामाजिक मुद्दों से रूबरू कराएगी फिल्म
काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी' का दमदार ट्रेलर रिलीज, सामाजिक मुद्दों से रूबरू कराएगी फिल्म
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 2 Live Updates: दूसरे दिन भी नोट छापने की मशीन बनी ‘द ओडिसी’, 4 बजे तक 25 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: दूसरे दिन भी नोट छापने की मशीन बनी ‘द ओडिसी’, 4 बजे तक 25 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'द ओडिसी' की कास्ट को कितनी मिली फीस? जानें मैट डेमन से लेकर टॉम हॉलैंड तक की सैलरी की डिटेल
'द ओडिसी' की कास्ट को कितनी मिली फीस? जानें मैट डेमन से लेकर टॉम हॉलैंड तक की सैलरी की डिटेल
बॉलीवुड
Top 10 Films Jan To June: 'धुरंधर 2' से 'बॉर्डर 2' तक, इस साल के शुरुआती 6 महीनों में इन 10 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'धुरंधर 2' से 'बॉर्डर 2' तक, इस साल के शुरुआती 6 महीनों में इन 10 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Abhijeet Dipke: जंतर-मंतर पर बवाल, भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, वीडियो आया सामने
जंतर-मंतर पर बवाल, भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, वीडियो आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले रामपुर-सैफई सिंडिकेट युवाओं का हक खाते थे', अमरोहा में CM योगी का सपा पर निशाना
'पहले रामपुर-सैफई सिंडिकेट युवाओं का हक खाते थे', अमरोहा में CM योगी का सपा पर निशाना
इंडिया
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
इंडिया
Shashi Tharoor Lift: होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget