कबीर बेदी और परवीन दुसांज ने गोवा में मनाई 10वीं सालगिरह, बीच का मजा उठाते दिखा कपल

फिल्म के अनुभवी एक्टर कबीर बेदी ने हाल ही में अपने फैंस को अपनी लव स्टोरी का एक खास झलक दिखाई. उन्होंने अपनी पत्नी परवीन दुसांज के साथ 10वीं वेडिंग एनिवर्सरी 20 साल साथ रहने का जश्न और अपने 80वें जन्मदिन को गोवा के शांत और खूबसूरत बीच पर मनाया. इस मौके की कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिसमें कपल की खुशमिजाज और आरामदायक झलक दिखाई दे रही है.

खुशियों भरी छुट्टी

कबीर और परवीन ने एक साथ साझा पोस्ट में लिखा, 'हमने अपनी 10वीं शादी की सालगिरह और 20 साल साथ रहने का जश्न मनाया साथ ही मेरा जन्मदिन भी. हरी-भरी पाम ट्री और लहरों के बीच समय बिताया. यादें, विचार और रिलैक्स करने का समय मिला.' तस्वीरों में दोनों बीच पर खाने का मजा लेते सेल्फी लेते और शांति भरे नजारों का आनंद लेते नजर आए. हर फोटो में उनके प्यार की झलक साफ दिखाई दे रही है.

View this post on Instagram A post shared by Kabir Bedi (@ikabirbedi)

शादी और उम्र के अंतर की चर्चा

कबीर ने परवीन दुसांज से 2016 में शादी की थी जो खबरों में इसलिए आई थी क्योंकि दोनों में 29 साल का उम्र का अंतर था. शुरू में उनकी शादी को लेकर आलोचना भी हुई जिसमें कबीर की बेटी पूजा बेदी ने सार्वजनिक रूप से परवीन को 'विच' तक कह दिया था. समय के साथ परिवार में संतुलन आया और अब उनके रिश्ते में सामंजस्य और समझदारी नजर आती है.

कबीर बेदी का पारिवारिक जीवन

ये कबीर बेदी की चौथी शादी है. पहले वह डांसर प्रोटिमा बेदी के पति रहे जिनसे उनके दो बच्चे हैं पूजा और सिद्धार्थ बेदी. इसके बाद उनकी शादी ब्रिटिश फैशन डिजाइनर सुसान हम्फ्रीज और टीवी प्रस्तुतकर्ता निक्की बेदी से हुई. हर रिश्ते ने उनके जीवन में अलग कहानी और अनुभव जोड़े.

करियर और पहचान

पेशेवर तौर पर कबीर बेदी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में आज भी एक लोकप्रिय और सम्मानित अभिनेता हैं. उन्हें खून भरी मांग और ताज महल: अन एटरनल लव स्टोरी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. यूरोपीय टीवी सीरीज सैंडोकान ने उन्हें ग्लोबल पहचान दिलाई जबकि हॉलीवुड में उनका यादगार काम जेम्स बॉन्ड फिल्म ऑक्टोपस्सी में भी देखा गया.