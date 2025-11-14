(Source: ECI | ABP NEWS)
Jurassic World Rebirth: थिएटर के बाद ओटीटी पर गूंजेगी डायनासोर की दहाड़, जानिए कहां स्ट्रीम हो रही फिल्म
Jurassic World Rebirth OTT Release: अगर आप 'जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ' को थिएटर में नहीं देख पाए हैं. तो अब इसे घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. जानिए फिल्म कहां स्ट्रीम हो रही है.
'जुरासिक वर्ल्ड' फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म 'जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ' ने थिएटर्स में खूब बवाल मचाया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. अब ये ओटीटी पर भी दस्तक दे चुकी है. आप डायनासोर की कहानी के फैन हैं. तो अब इनकी दहाड़ का लुत्फ आप घर बैठे भी उठा सकते हैं. जानिए इस फिल्म को आप कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.
'जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ' ने दी ओटीटी पर दस्तक
स्कारलेट जोहानसन और गैरेथ एडवर्ड्स द्वारा निर्देशित 'जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ' ये फिल्म जुलाई 2025 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी. जिसने दुनियाभर में शानदार बिजनेस किया था. वहीं फिल्म की ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था. अगर आपने फिल्म को थिएटर्स में मिस कर दिया है. तो आपके लए गुड न्यूज है. अब ये ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है.
कौन से प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही फिल्म?
दरअसल 'जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ' पहले सिर्फ अमेज़न प्राइम वीडियो और बुक माई शो स्ट्रीम पर रेंट के लिए ही उपलब्ध थीय लेकिन 14 नवंबर, 2025 से 'जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ' ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. अब आप फिल्म को फ्री में घर बैठे ही देख सकते हैं. अगर आप डायनासोर के फैन हैं तो आपका ये वीकेंड शानदार बनने वाला है. खास बात ये है कि फिल्म सिर्फ इंग्लिश ही नहीं तेलुगु, तमिल और हिंदी में स्ट्रीमिंग हो रही है.
फिल्म की स्टारकास्ट के बारे में
बता दें कि फिल्म की सिर्फ कहानी ही नहीं स्टारकास्ट भी दमदार है. इस पार्ट में महर्षि अली, जोनाथन बेली, रूपर्ट फ्रेंड के अलावा कई उम्दा स्टार्स नजर आएंगे. निर्माता फ्रैंक मार्शल और पैट्रिक क्रॉली के साथ फिल्म से एलेक्जेंडर डेस्प्लेट भी जुड़े हुए हैं.
ये भी पढ़ें -
Tere Ishk Mein Trailer Launch: व्हाइट गाउन में अप्सरा बनकर पहुंचीं कृति सेनन, धनुष का दिखा डैशिंग अवतार, देखें तस्वीरें
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL