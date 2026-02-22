जूही चावला ने बेटी जाह्नवी के बर्थडे पर किया ऐसा काम, सोशल मीडिया पर हो रही वाह वाही

बॉलीवुड की चुलबुली और पॉपुलर एक्ट्रेस जूही चावला ने अपनी बेटी जाह्नवी मेहता के जन्मदिन को बेहद खास अंदाज में मनाया. इस बार उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर बधाई नहीं दी, बल्कि एक ऐसा काम किया जो दिल को छू लेने वाला है. बेटी के नाम पर 1000 पेड़ लगाकर जूही ने जन्मदिन को शानदार बना दिया है. उनका ये 'गो ग्रीन' कदम अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

जूही ने बेटी पर लुटाया प्यार

जूही चावला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की, जिसमें जाह्नवी हल्के नीले रंग के ग्रेजुएशन गाउन में नजर आ रही हैं. उनके हाथ में फूलों का गुलदस्ता है और चेहरे पर प्यारी मुस्कान. साथ में जूही और उनके पति जय मेहता गर्व से मुस्कुराते दिख रहे हैं. तस्वीर के साथ जूही ने एक भावुक कैप्शन भी लिखा कि उन्होंने अपनी 'छोटी जाह्नवी' के लिए 1000 पेड़ लगवाए हैं. साथ ही बेटी को हमेशा मुस्कुराते रहने, आगे बढ़ते रहने और चमकते रहने की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने भगवान से बेटी की लंबी उम्र और खुशियों भरी जिंदगी की दुआ भी मांगी.

View this post on Instagram A post shared by Juhi Chawla Mehta (@iamjuhichawla)

सोशल मीडिया से दूर हैं जूही के बच्चे

जाह्नवी ने अब तक मीडिया से दूरी बनाए रखी है और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया है. वहीं अर्जुन भी लो-प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं. बता दें, जूही चावला ने 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता से शादी की थी. दोनों की मुलाकात दोस्तों के जरिए हुई थी और धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई. जब जूही अपनी मां के निधन के बाद मुश्किलों से गुजर रही थी, तब जय उनके साथ मजबूती से खड़े रहे. फिर दोनों ने निजी समारोह में शादी की और अब दो बच्चों के माता-पिता हैं- बेटी जाह्नवी मेहता और बेटा अर्जुन मेहता.

जूही चावला का करियर

करियर की बता करें तो जूही ने 1984 में मिस इंडिया का ताज जीता था. इसके बाद उन्होंने 1986 में 'सल्तनत' से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा. लेकिन असली पहचान उन्हें 1988 की फिल्म 'कमायत से कामायत' तक से मिली, जिसमें उनके साथ आमिर खान नजर आए थे. इसके बाद जूही ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें 'हम है राही प्यार के', 'डर', 'यस बॉस', 'इश्क' और 'डुप्लीकेट' जैसी फिल्में शामिल हैं.