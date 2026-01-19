पति जय मेहता को जूही चावला ने खास अंदाज में किया बर्थडे विश, तस्वीर शेयर कर बताया 'बेस्ट फ्रेंड'

एक्ट्रेस जूही चावला ने पति और बिजनेसमैन जय मेहता के बर्थडे पर सोशल मीडिया पर उनकी जिंदगी की एक खास झलक शेयर की, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. जूही ने कई तस्वीरें पोस्ट करते हुए जय की हंसी और जिंदगी को पूरे दिल से जीने के अंदाज की खूब तारीफ की. उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही है.
जूही चावला ने पति को खास अंदाज में किया बर्थडे विश
रविवार को जूही चावला ने इंस्टाग्राम पर पति जय मेहता और परिवार के साथ कई तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक प्यारा सा नोट भी लिखा, जिसमें जूही ने बताया कि जय सिर्फ उनके लाइफ पार्टनर ही नहीं, बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त भी हैं. तस्वीरों में जूही चावला अलग-अलग वेकेशन्स के दौरान पति जय मेहता के साथ कैंडिड पोज देती नजर आ रही हैं.
कुछ तस्वीरों में जय अपने बच्चों के साथ भी दिखते हैं. पोस्ट के आखिर में एक तस्वीर है, जिसमें जय हरियाली के बीच आइसक्रीम खाते हुए नजर आ रहे हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए जूही ने लिखा, 'वो जिंदगी को जीते हैं, खूब हंसते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं. ऐसे बेस्ट फ्रेंड जैसा कोई नहीं हो सकता. मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं. हैप्पी बर्थडे जय!'
View this post on Instagram
जमकर प्यार बरसा रहे हैं फैंस
जूही की इस पोस्ट पर फिल्ममेकर फराह खान ने भी कमेंट करते हुए जय मेहता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, आपका आने वाला साल शानदार रहे.' वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पोस्ट पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'प्लीज, ये पोस्ट बहुत ही प्यारी है,' तो दूसरे ने कहा, 'जूही, ये बहुत स्वीट और दिल छू लेने वाला है. जय मेहता को ढेर सारी शुभकामनाएं.'
जूही चावला की इस पोस्ट पर फैंस के मजेदार और प्यार भरे कमेंट्स भी देखने को मिले. एक यूजर ने लिखा, 'आप लोग हमसे इतना छुपाते हो… लेकिन कोई बात नहीं, हम आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं.' वहीं दूसरे ने कहा, 'हम ऐसी तस्वीरें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं.'
जूही और जय के बारे में
जूही चावला ने साल 1996 में बिजनेसमैन जय मेहता से बेहद निजी तरीके से शादी की थी. उस समय जूही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेज में शामिल थीं. साल 2020 में एक इंटरव्यू के दौरान जूही ने बताया था कि उस दौर में न सोशल मीडिया था और न ही हर फोन में कैमरा, इसलिए शादी को सीक्रेट रखना आसान था. जूही ने कहा था कि वह अपने करियर के पीक पर थीं और डर था कि शादी की खबर से उनके काम पर असर पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया. जूही और जय के दो बच्चे हैं, जह्नावी मेहता और अर्जुन मेहता. हाल के सालों में जूही ‘द रेलवे मेन’, ‘शर्माजी नमकीन’ और ‘हश हश’ जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुकी हैं.