पति जय मेहता को जूही चावला ने खास अंदाज में किया बर्थडे विश, तस्वीर शेयर कर बताया 'बेस्ट फ्रेंड'

जूही चावला ने पति को खास अंदाज में किया बर्थडे विश

रविवार को जूही चावला ने इंस्टाग्राम पर पति जय मेहता और परिवार के साथ कई तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक प्यारा सा नोट भी लिखा, जिसमें जूही ने बताया कि जय सिर्फ उनके लाइफ पार्टनर ही नहीं, बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त भी हैं. तस्वीरों में जूही चावला अलग-अलग वेकेशन्स के दौरान पति जय मेहता के साथ कैंडिड पोज देती नजर आ रही हैं.

कुछ तस्वीरों में जय अपने बच्चों के साथ भी दिखते हैं. पोस्ट के आखिर में एक तस्वीर है, जिसमें जय हरियाली के बीच आइसक्रीम खाते हुए नजर आ रहे हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए जूही ने लिखा, 'वो जिंदगी को जीते हैं, खूब हंसते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं. ऐसे बेस्ट फ्रेंड जैसा कोई नहीं हो सकता. मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं. हैप्पी बर्थडे जय!'