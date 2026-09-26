हर साल की तरह इस बार भी दुनियाभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. मुंबई में भी गणेशोत्सव का उत्साह चरम पर रहा. अनंत चतुर्दशी के मौके पर शुक्रवार (25 सितंबर) को शहर में गणेश विसर्जन की धूम देखने को मिली. आम लोगों के साथ बॉलीवुड के कई सितारे भी बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आए. जूही चावला, डोनल बिष्ट, यूलिया वंतूर और शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी ने गणपति बप्पा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की.

जूही चावला की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में जूही चावला को डोनल बिष्ट और यूलिया वंतूर के साथ देखा जा सकता है.

तस्वीरों में शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी भी नजर आ रही हैं. इस दौरान जूही चावला ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दीं.

उन्होंने रेड कलर का बेहद खूबसूरत सूट पहना था, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थीं.

लालबागचा राजा की विसर्जन यात्रा में शामिल हुए जैकी श्रॉफ

मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा की विसर्जन यात्रा में बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ भी शामिल हुए. ये यात्रा लालबाग मार्केट से शुरू होकर पंडाल के मुख्य प्रवेश द्वार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, भारतमाता सिनेमा और लालबाग पुलिस चौकी से होते हुए आगे बढ़ी.

VIDEO | Mumbai: Ganpati idols are being taken out for Visarjan amid chants of 'Ganpati Bappa Morya.'



Actor Jackie Shroff says, "Ganpati Bappa Morya, Mangal Murti Morya'. I used to come to this area dancing too. We also used to have a public Ganpati celebration at Walkeshwar.… pic.twitter.com/xMxhikIOCK — Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026

गिरगांव चौपाटी के पास जैकी श्रॉफ भी इस यात्रा का हिस्सा बने. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और अपने खास अंदाज में लोगों को शहर साफ रखने का संदेश दिया. जैकी श्रॉफ ने कहा, 'मजे लो यार, और जो कचरा है वो साफ करो कल.'

ये भी पढ़ें:- Bigg Boss 20 के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की स्टारकास्ट, पेस्टेल साड़ी में फातिमा सना शेख ने ढाया कहर

10 दिन बाद बप्पा को दी विदाई

गणेश चतुर्थी की शुरुआत इस साल 14 सितंबर से हुई थी. इसके साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत हुई. इन दिनों लोगों ने अपने घरों और पंडालों में गणपति की स्थापना कर पूरे भक्तिभाव से पूजा की. बप्पा को मोदक और तरह-तरह की मिठाइयों का भोग लगाया गया.

Maximum City



Mumbai isn’t a place.



It’s a pulse. pic.twitter.com/wQzoz63IaN — anand mahindra (@anandmahindra) September 25, 2026

वहीं, अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति बप्पा को विदाई दी गई. मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए कई बड़े जुलूस निकाले गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान जगह-जगह 'गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ' के जयकारे गूंजते सुनाई दिए.

ये भी पढ़ें:- KBC 18: आइवी लीग ग्रेजुएट भी नहीं दे पाया रामायण से जुड़े सवाल का जवाब, गंवा दिए 25 लाख रुपये