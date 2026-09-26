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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबप्पा की भक्ति में डूबीं जूही चावला, डोनल बिष्ट और यूलिया वंतूर संग गणपति विसर्जन में हुईं शामिल

बप्पा की भक्ति में डूबीं जूही चावला, डोनल बिष्ट और यूलिया वंतूर संग गणपति विसर्जन में हुईं शामिल

मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान जूही चावला, डोनल बिष्ट और यूलिया वंतूर बप्पा की भक्ति में डूबी नजर आईं. उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 26 Sep 2026 10:26 AM (IST)
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हर साल की तरह इस बार भी दुनियाभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. मुंबई में भी गणेशोत्सव का उत्साह चरम पर रहा. अनंत चतुर्दशी के मौके पर शुक्रवार (25 सितंबर) को शहर में गणेश विसर्जन की धूम देखने को मिली. आम लोगों के साथ बॉलीवुड के कई सितारे भी बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आए. जूही चावला, डोनल बिष्ट, यूलिया वंतूर और शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी ने गणपति बप्पा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की.

जूही चावला की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में जूही चावला को डोनल बिष्ट और यूलिया वंतूर के साथ देखा जा सकता है. 

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बप्पा की भक्ति में डूबीं जूही चावला, डोनल बिष्ट और यूलिया वंतूर संग गणपति विसर्जन में हुईं शामिल

तस्वीरों में शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी भी नजर आ रही हैं. इस दौरान जूही चावला ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दीं. 

बप्पा की भक्ति में डूबीं जूही चावला, डोनल बिष्ट और यूलिया वंतूर संग गणपति विसर्जन में हुईं शामिल

उन्होंने रेड कलर का बेहद खूबसूरत सूट पहना था, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थीं. 

बप्पा की भक्ति में डूबीं जूही चावला, डोनल बिष्ट और यूलिया वंतूर संग गणपति विसर्जन में हुईं शामिल

लालबागचा राजा की विसर्जन यात्रा में शामिल हुए जैकी श्रॉफ

मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा की विसर्जन यात्रा में बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ भी शामिल हुए. ये यात्रा लालबाग मार्केट से शुरू होकर पंडाल के मुख्य प्रवेश द्वार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, भारतमाता सिनेमा और लालबाग पुलिस चौकी से होते हुए आगे बढ़ी.

गिरगांव चौपाटी के पास जैकी श्रॉफ भी इस यात्रा का हिस्सा बने. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और अपने खास अंदाज में लोगों को शहर साफ रखने का संदेश दिया. जैकी श्रॉफ ने कहा, 'मजे लो यार, और जो कचरा है वो साफ करो कल.'

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10 दिन बाद बप्पा को दी विदाई

गणेश चतुर्थी की शुरुआत इस साल 14 सितंबर से हुई थी. इसके साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत हुई. इन दिनों लोगों ने अपने घरों और पंडालों में गणपति की स्थापना कर पूरे भक्तिभाव से पूजा की. बप्पा को मोदक और तरह-तरह की मिठाइयों का भोग लगाया गया.

वहीं, अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति बप्पा को विदाई दी गई. मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए कई बड़े जुलूस निकाले गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान जगह-जगह 'गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ' के जयकारे गूंजते सुनाई दिए.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 26 Sep 2026 10:26 AM (IST)
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