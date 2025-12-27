बॉलीवुड में स्टार बनना आसान नहीं है. कई एक्टर्स ने दमदार शुरुआत की, लेकिन सफलता मिलने में सालों लग गए. ऐसा ही एक एक्टर था, जिसने 1983 में डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान 2000 में मिली. अपनी सुपरहिट फिल्म से पहले उन्होंने 10 फिल्मों में काम किया, लेकिन तब भी लोग उन्हें ज्यादा नहीं जानते थे. इतना ही नहीं, उनके नाम के सामने लोग सलमान और शाहरुख को भूल जाते थे. फिर अचानक वो हीरो कुछ समय के लिए गायब भी हो गया.

अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वो कोई और नहीं बल्कि जुगल हंसराज हैं. एक समय था जब इस जुगल हंसराज ने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सितारों को कड़ी टक्कर दी थी. जुगल ने 1983 में फिल्म ‘मासूम’ से अपने करियर की शुरुआत की और इसके बाद ‘झूठा सच’, ‘लोहा’, ‘द डॉन’ जैसी कई फिल्मों में नजर आए. अपने लुक और स्टाइल से उन्होंने दर्शकों को हमेशा मोहित किया.

एक साथ साइन की थीं 40 फिल्में

जुगल को बड़ी सफलता शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'मोहब्बतें' में अभिनय करने के बाद मिली. जुगल हंसराज जब फिल्मों में आए तब लोगों को लगा था कि उन्हें अगला सुपरस्टार मिल गया है. लेकिन बाद में उनकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें मनहूस बुलाने लगे.

दरअसल, कहते हैं कि जब जुगल हंसराज का करियर सही चल रहा था तब उनके पीछे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी थी. हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था. आलम ये रहा कि जुगल हंसराज ने एक साथ 40 फिल्में साइन कर ली, जिसमें से कुछ बनी और कुछ बन ही नहीं पाईं. इन फिल्मों में जुगल हंसराज उलझकर रह गए और फिर उनके हाथ से कई अच्छे मौके निकल गए और उनका करियर डूब गया.

