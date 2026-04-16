जुबिन नौटियाल ने रचाई गुपचुप शादी, बचपन की दोस्त को सिंगर ने बनाया लाइफ पार्टनर!

अपनी शानदार आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले जुबिन नौटियाल की जिंदगी में नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सिंगर ने अपनी बचपन की दोस्त के संग शादी की है. जुबिन नौटियाल ने गुपचुप तरीके से उत्तारखंड की पहाड़ियों में बेहद ही प्राइवेट सेरेमी में सात फेरे लिए हैं.

जुबिन नौटियाल उत्तराखंड के देहरादून से ताल्लुक रखते हैं.उनका पालन-पोषण देहरादून में ही हुई है. ऐसे में उन्होंने अपने इस खास दिन के लिए उत्तराखंड को ही चुना. रिपोर्ट के अनुसार जुबिन नौटियाल ने बेहद ही ट्रेडिशनल तरीके से शादी की है.

जुबिन ने सादगी भरे अंदाज में की शादी

उनकी शादी में सभी रस्मों रिवाजों को बेहद ही खास तरीके से निभाया गया. एक तरफ जहां सेलेब्स ग्रैंड वेडिंग कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, वहीं, जुबिन नौटियाल ने बेहद ही सिंपल और सादगी भरे अंदाज में शादी की.जुबिन की शादी की खबर जैसे ही सामने आई, उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

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अब फैंस इस बात को जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि सिंगर की पत्नी कौन है. लेकिन, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो उनकी बचपन की दोस्त है.मालूम हो जुबिन ने इस साल वैलेंटाइन्स डे के मौके पर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिस पर उन्होंने अपनी लेडी लव की एक झलक दिखलाई थी.

तभी से फैंस ने कयास लगाना शुरू कर दिया था कि जुबिन किसी के संग रिलेशनशिप में हैं. आपको बता दें सिंगर की शादी में सिर्फ करीबी मेहमान ही शामिल हुए थे.

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टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार,'जुबिन को अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखना पसंद है. इसी वजह से वो बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करना चाहते थे और ट्रेडिशनल सेरेमनी में फेरे लेना चाहते थे. शादी में उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हुए. जुबिन अपने करीबी लोगों के साथ ही इस खास दिन को सेलिब्रेट करना चाहते थे. ऐसे में सिंपल सेरेमनी में शादी करने वो बहुत ज्यादा खुश हैं.'

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