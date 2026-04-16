हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजुबिन नौटियाल ने रचाई गुपचुप शादी, बचपन की दोस्त को सिंगर ने बनाया लाइफ पार्टनर!

जुबिन नौटियाल ने रचाई गुपचुप शादी, बचपन की दोस्त को सिंगर ने बनाया लाइफ पार्टनर!

बॉलीवुड के पॉपुलर प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल शादी के बंधन में बंध चुके हैं. रिपोर्ट के अनुसार सिंगर ने बेहद ही प्राइवेट और ट्रेडिशन सेरेमनी में अपनी बचपन की दोस्त से शादी की है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 16 Apr 2026 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

अपनी शानदार आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले जुबिन नौटियाल की जिंदगी में नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सिंगर ने अपनी बचपन की दोस्त के संग शादी की है. जुबिन नौटियाल ने गुपचुप तरीके से उत्तारखंड की पहाड़ियों में बेहद ही प्राइवेट सेरेमी में सात फेरे लिए हैं.

जुबिन नौटियाल उत्तराखंड के देहरादून से ताल्लुक रखते हैं.उनका पालन-पोषण देहरादून में ही हुई है. ऐसे में उन्होंने अपने इस खास दिन के लिए उत्तराखंड को ही चुना. रिपोर्ट के अनुसार जुबिन नौटियाल ने बेहद ही ट्रेडिशनल तरीके से शादी की है.

जुबिन ने सादगी भरे अंदाज में की शादी

उनकी शादी में सभी रस्मों रिवाजों को बेहद ही खास तरीके से निभाया गया. एक तरफ जहां सेलेब्स ग्रैंड वेडिंग कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, वहीं, जुबिन नौटियाल ने बेहद ही सिंपल और सादगी भरे अंदाज में शादी की.जुबिन की शादी की खबर जैसे ही सामने आई, उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

ये भी पढ़ें:-India at 2047 Summit: पिता की वजह से सिंगर बने जुबिन नौटियाल ने झेले कई रिजेक्शन, आउटसाइडर होने पर कही ये बड़ी बात

अब फैंस इस बात को जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि सिंगर की पत्नी कौन है. लेकिन, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो उनकी बचपन की दोस्त है.मालूम हो जुबिन ने इस साल वैलेंटाइन्स डे के मौके पर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिस पर उन्होंने अपनी लेडी लव की एक झलक दिखलाई थी.

तभी से फैंस ने कयास लगाना शुरू कर दिया था कि जुबिन किसी के संग रिलेशनशिप में हैं. आपको बता दें सिंगर की शादी में सिर्फ करीबी मेहमान ही शामिल हुए थे.

ये भी पढ़ें:-रिएलिटी शो में रिजेक्ट होने के बाद कैसे इतने पॉपुलर हुए जुबिन नौटियाल, अब किस पर आया है सिंगर का दिल?

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार,'जुबिन को अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखना पसंद है. इसी वजह से वो बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करना चाहते थे और ट्रेडिशनल सेरेमनी में फेरे लेना चाहते थे. शादी में उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हुए. जुबिन अपने करीबी लोगों के साथ ही इस खास दिन को सेलिब्रेट करना चाहते थे. ऐसे में सिंपल सेरेमनी में शादी करने वो बहुत ज्यादा खुश हैं.'

ये भी पढ़ें:-'8 पासपोर्ट स्टैम्प्स से भर गए..' शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड ने जी शाही जिंदगी, प्राइवेट जेट में किया सफर,5 स्टार होटलों में रहे

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
Read More
Published at : 16 Apr 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Jubin Nautiyal Jubin Nautiyal Wedding
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जुबिन नौटियाल ने रचाई गुपचुप शादी, बचपन की दोस्त को सिंगर ने बनाया लाइफ पार्टनर!
जुबिन नौटियाल ने रचाई गुपचुप शादी, बचपन की दोस्त को सिंगर ने बनाया लाइफ पार्टनर!
बॉलीवुड
क्या चिराग पासवान संग Kangana Ranaut का है अफेयर? एक्ट्रेस ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'हमारा रोमांस होता तो बच्चे...
क्या चिराग पासवान संग कंगना रनौत का है अफेयर? एक्ट्रेस ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'हमारा रोमांस होता तो बच्चे...
बॉलीवुड
अक्षय कुमार ने 'हेरा फेरी 3' को लेकर किया रिएक्ट, बोले- अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है
अक्षय कुमार ने 'हेरा फेरी 3' को लेकर किया रिएक्ट, बोले- अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है
बॉलीवुड
'धुरंधर' में Ranveer Singh ने कैसे दी 'हमजा अली' के किरदार में दमदार परफॉर्मेंस? राज जानकर हैरान रह जाएंगे
'धुरंधर' में Ranveer Singh ने कैसे दी 'हमजा अली' के किरदार में दमदार परफॉर्मेंस? खुल गया राज
Advertisement

वीडियोज

2 साल पुरानी फिर भी उतनी ही मजबूत ! Hyundai Venue ownership review #hyundai #venue #autolive
नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Womens Reservation Bill: मुस्लिम महिलाओं को लेकर संसद में अखिलेश यादव से क्यों भिड़े अमित शाह ? 'हमें आपत्ति नहीं, आप सारी...'
मुस्लिम महिलाओं को लेकर संसद में अखिलेश यादव से क्यों भिड़े अमित शाह ? 'हमें आपत्ति नहीं, आप सारी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला आरक्षण: लोकसभा में अखिलेश यादव ने BJP को घेरा, 'दिल्ली की सीएम हाफ सीएम हैं'
महिला आरक्षण: लोकसभा में अखिलेश यादव ने BJP को घेरा, 'दिल्ली की सीएम हाफ सीएम हैं'
इंडिया
Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश, क्या हैं ये, इससे देश में क्या बदल जाएगा, जानें
Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश, क्या हैं ये, इससे देश में क्या बदल जाएगा, जानें
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh Lifetime Collection: पवन कल्याण की ‘उस्ताद भगत सिंह’ हुई फ्लॉप, जानें- कितना रहा लाइफ टाइम कलेक्शन और कितना वसूला बजट
‘उस्ताद भगत सिंह’ हुई फ्लॉप, जानें- पवन कल्याण की ये फिल्म कितना वसूल पाई बजट
क्रिकेट
अगर आयरलैंड दौरे पर हुआ वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तो किसका कटेगा पत्ता, सूर्यकुमार होंगे बाहर?
अगर आयरलैंड दौरे पर हुआ वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तो किसका कटेगा पत्ता, सूर्यकुमार होंगे बाहर?
विश्व
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
शिक्षा
CBSE 10th Second Board Exams 2026: सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का दूसरा विंडो आज से खुला, जानिए इसके नियम, डेट और फीस
सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का दूसरा विंडो आज से खुला, जानिए इसके नियम, डेट और फीस
टेक्नोलॉजी
Tech Tips: स्मार्टफोन के ये हिडन फीचर्स आसान बना देंगे जीवन, आज ही यूज करना करें शुरू
Tech Tips: स्मार्टफोन के ये हिडन फीचर्स आसान बना देंगे जीवन, आज ही यूज करना करें शुरू
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget