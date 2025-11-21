बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल ने शुक्रवार को महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए. वहीं सिंगर कैलाश खेर भी पशुपति नाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे. दोनों सिंगर्स के मदिंर में दर्शन करने की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

जुबिन नौटियाल ने महाकालेश्वर मंदिर में टेका माथा

जुबिन नौटियाल बॉलीवुड के फेमस सिंगर हैं और उनकी आवाज के लाखों दीवाने हैं. जुबिन ने अपने गानों से फैंस को अपना दीवाना बनाया है. वहीं शुक्रवार को जुबिन उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे, इस दौरान सिंगर नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए. वे हाथ जोड़े बाबा की पूजा अर्चना करते दिखे. इस दौरान उन्होंने भस्म आरती में भी भाग लिया.

जुबिन नौटियाल ने सुनाया भजन

जुबिन ने इस दौरान भजन भी सुनाया और फैंस का दिल जीत लिया. बता दें कि दो साल पहले भी जुबिन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आए थे. उन्होंने कहा था कि वे भस्म आरती में शामिल होने पर एक अद्भुत शक्ति को महसूस करते हैं.

#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh | Singer Jubin Nautiyal sings a bhajan after offering prayers at Mahakaleshwar Temple. https://t.co/H2jBli67tr pic.twitter.com/VeUnpENy4C — ANI (@ANI) November 21, 2025

कैलाश खेर ने पशुपतिनाथ मंदिर में किए दर्शन

वहीं सिंगर कैलाश खेर ने मध्यप्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में माथा टेका. पद्म श्री विजेता गायक कैलाश खेर ने दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, "मंदसौर की धरती पर आना बहुत खुशी का पल है. यह मेला बहुत ऐतिहासिक है. इस मेले की बहुत पहचान है. प्रशासन और मेला समिति सभी चाहती थी कि हम यहां आएं और प्रस्तुति दें... इस बार यह मुमकिन हो गया. "