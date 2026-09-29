बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर जुबिन नौटियाल के घर खुशियों ने दस्तक दी है. जुबिन पापा बन गए हैं. उनकी पत्नी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर यानी 14 सितंबर को एक बेटे को जन्म दिया. ये गुड न्यूज खुद जुबिन ने दी है. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और बेटा दोनों स्वस्थ हैं. बेटे के जन्म से जुबिन का परिवार खुशी से झूम उठा है.

बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में जुबिन नौटियाल ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'जी हां, मैं अब पिता बन गया हूं. हमारे बेटे का जन्म 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के बेहद शुभ दिन हुआ. मां और बच्चा दोनों घर वापस आ गए हैं और स्वस्थ हैं.'

जुबिन नौटियाल ने अभी नहीं रखा बेटे का नाम

जुबिन नौटियाल के फैंस अब उनके बेटे का नाम जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. हालांकि, सिंगर ने बताया कि उन्होंने अभी बेटे का नाम तय नहीं किया है. जब उनसे बच्चे का नाम पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'हमने अभी तक अपने बेटे के लिए कोई नाम नहीं सोचा है. हम अभी उसके साथ सभी खूबसूरत पलों का आनंद ले रहे हैं.'

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जुबिन नौटियाल ने बचपन की दोस्त से रचाई शादी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जुबिन नौटियाल ने अप्रैल 2026 में अपनी बचपन की दोस्त से उत्तराखंड में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. हालांकि, उन्होंने अपनी शादी को काफी निजी रखा और इसकी कोई तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की. एक सोर्स ने बताया था कि जुबिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं. उन्होंने बॉलीवुड सितारों के लिए कोई रिसेप्शन भी नहीं रखा.

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इन गानों के लिए मशहूर हैं जुबिन नौटियाल

जुबिन नौटियाल बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं. उन्होंने साल 2015 में सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' के लिए 'जिंदगी' गाना गाया था. इसके बाद उन्होंने 'जज़्बा' के 'बंदिया', 'बरखा' के 'तू इतनी खूबसूरत है' और 'किस किसको प्यार करूं' में श्रेया घोषाल के साथ 'समंदर' जैसे कई गानों को अपनी आवाज दी. इसके अलावा जुबिन 'रातां लंबियां', 'तुझे कितना चाहने लगे हम', 'काबिल हूं', 'लो सफर' और 'जिंदगी कुछ तो बता' जैसे कई हिट गानों के लिए भी जाने जाते हैं.

दिसंबर में यूके टूर पर जाएंगे जुबिन नौटियाल

वर्क फ्रंट की बात करें तो जुबिन नौटियाल दिसंबर में यूके टूर पर जाने वाले हैं. बेटे के जन्म के बाद अब काम के सिलसिले में उससे दूर जाना उनके लिए आसान नहीं होगा. इस बारे में बात करते हुए जुबिन ने कहा, 'जब मुझे शहर से बाहर जाना होगा, तो मेरे लिए ये काफी मुश्किल होगा. फिलहाल मैं अपने नन्हे बच्चे के साथ हर एक पल बिता रहा हूं और ये बेहद शानदार अहसास है.' फिलहाल जुबिन अपने परिवार के साथ इस नए फेज को एंजॉय कर रहे हैं और अपने नन्हे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं.

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