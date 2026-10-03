बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर जेपी दत्ता आज 77 साल के हो गए हैं. बॉलीवुड को कई शानदार फिल्में देने वाले जेपी दत्ता ने अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ से भी काफी सुर्खियां बटोरी है. आइए आइए जेपी दत्ता के जन्मदिन के मौके पर उनकी शानदार फिल्मों और एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी के साथ लव स्टोरी के बारे में जानते हैं.

नहीं बन पाई जेपी दत्ता की पहली फिल्म

जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1979 को मुंबई में हुआ था. उनका पूरा नाम ज्योति प्रकाश दत्ता है. डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म 'सरहद' विनोद खन्ना, बिंदिया गोस्वामी और मिथुन चक्रवर्ती के साथ बना रहे थे. हालांकि विनोद खन्ना ने बाद में इस फिल्म से दूरी बना ली थी. इसके चलते ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और फिर डिब्बाबंद हो गई.

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'बॉर्डर' से मिली खास और बड़ी पहचान

जेपी की बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर फिर 'गुलामी' से हुई थी. साल 1985 में रिलीज हुई इस मूवी में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, कुलभूषण खरबंदा, स्मिता पाटिल, रीना रॉय, नसीरुद्दीन शाह, अनीता राज और रजा मुराद जैसे दिग्गजों ने काम किया था.

जेपी दत्ता को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खास और सबसे बड़ी पहचान साल 1997 में आई देशभक्ति फिल्म 'बॉर्डर' से मिली थी. सनी देओल, अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी जैसे एक्टर्स से सजी बॉर्डर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर निकली थी. जेपी दत्ता ने इन फिल्मों के अलावा 'रिफ्यूजी', 'एलओसी', 'यतीम', 'उमराव जान', 'क्षत्रिय', 'बंटवारा' और 'हथियार' जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया था.

14 साल छोटी बिंदिया से की थी शादी

जेपी दत्ता की पर्सनल लाइफ की बात करें तो दिग्गज निर्देशक की शादी पूर्व एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से हुई थी. बता दें कि बिंदिया से जेपी उस वक्त मिले थे जब वो अपनी डिब्बाबंद फिल्म 'सरहद' बना रहे थे. इसमें बिंदिया की भी कास्टिंग हुई थी.

बता दें कि बिंदिया की पहली शादी विनोद मेहरा से 1980 में हुई थी. हालांकि 1984 में तलाक हो गया. इसके बाद बिंदिया और जेपी ने भागकर शादी कर ली थी. जेपी एक्ट्रेस से उम्र में 14 साल बड़े हैं. शादी के बाद दोनों ने दो बेटियों का वेलकम किया था. उनकी एक बेटी का नाम सिद्धि और एक का नाम निधि है.

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