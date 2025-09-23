अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मच अवेटेड फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ शुक्रवार, 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिला और इसकी दमदार शुरुआत हुई. इसके बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त उछाल के साथ धमाकेदार ओपनिंग वीकेंड दिया और ये साल 2025 की 9वीं सबसे ज्याजा ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म बन गई. चलिए अब यहां जानते हैं ‘जॉली एलएलबी 3’ का मंडे टेस्ट का कैसा हाल रहा है?

‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?

सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित, मच पॉपुलर कानूनी कॉमेडी ‘जॉली एलएलबी 3’ के शार्प ह्यूमर, सोशल रेलिवेंट थीम और ज़बरदस्त ड्रामे ने क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों को इम्प्रेस किया है. वहीं दो जॉली अक्षय और अरशद की टक्कर इसकी सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक रही है, जिसने रिलीज़ से पहले ही ज़बरदस्त बज क्रिएट कर दिया छा दी थी. इसी के साथ इसकी अच्छी एडवांस बुकिंग हुई भी हुई.

वहीं बड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद इसने 12.5 करोड़ से ओपनिंग की. इसके बाद शनिवार को इसके कलेक्शन में 60 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया और इसने 20 करोड़ रुपये कमाए. फिर तीसरे दिन इसने रविवार को 5 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 21 करोड़ का कलेक्शन किया और इसकी तीन दिनों की कुल कमाई 53 करोड़ रुपये हो गई. हालांकि अब पहले मंडे को इसकी कमाई में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है. अमूमन वीकडेज में फिल्मों का कारोबार घटता ही है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 5.50 करोड़ का कारोबार किया है.

इसी के साथ ‘जॉली एलएलबी 3’ की 5 दिनों की कुल कमाई अब 59करोड़ रुपये हो गई है.

‘जॉली एलएलबी 3’ 100 करोड़ी बनने से कितनी दूर

‘जॉली एलएलबी 3’ ने ओपनिंग वीकेंड पर धमाकेदार कमाई की लेकिन पहले सोमवार को इसके कलेक्शन में गिरावट आई. हालांकि इस फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में 59 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं फिल्मी बीट के मुताबिक इसे 80 करोड़ की लागत में बनाया गया है. ये फिल्म पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत आने वाले दिनों में रफ्तार पकड़ सकती है और उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड तक ये अपनी लागत वसूल ले और अगर इसकी कमाई में दूसरे शनिवार और रविवार को उछाल आता है तो ये 100 करोड़ का आंकडा भी छू सकती है. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर हैं.

‘जॉली एलएलबी 3’ के बारे में

‘जॉली एलएलबी 3’ को सुभाष कपूर ने निर्देशित किया है. इस फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव समेत कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है.

