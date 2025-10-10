Box Office: 'जॉली एलएलबी 3' सिर्फ इतना कमाते ही तोड़ेगी 'बाहुबली' का रिकॉर्ड, 'गजनी'- 'रा-वन' भी निशाने पर
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 22: अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई करवाचौथ के मौके पर कैसी हो रही है? फिल्म किन बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? जानिए यहां
'जॉली एलएलबी 3' को रिलीज हुए आज 22 दिन हो चुके हैं. फिल्म पिछले 3 हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों के आने के बावजूद न सिर्फ टिकी हुई है बल्कि पसंद भी की जा रही है. यही वजह है कि फिल्म ने इस साल रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े हैं.
और अब फिल्म के निशाने पर आमिर खान, प्रभास और शाहरुख खान जैसे कई धुरंधरों की फिल्में आ गई हैं. तो चलिए पहले फिल्म का कलेक्शन जान लेते हैं. इसके बाद जानेंगे कि फिल्म को अभी कितना कमाना होगा ताकि कई बड़ी फिल्में इससे पीछे हो जाएं.
'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने पहले हफ्ते में 74 करोड़ कमाए थे. दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 29 करोड़ रही. वहीं तीसरे हफ्ते फिल्म की कमाई 7.2 करोड़ पर आकर रुक गई.
हालांकि, आज करवाचौथ के मौके पर और फिर इसके बाद वीकेंड की छुट्टियों का फायदा मिलने के आसार दिख रहे हैं. 22वें दिन 3:05 बजे तक फिल्म की कमाई 13 लाख हो चुकी है और टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 110.33 करोड़ पहुंच चुका है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें अभी बदलाव हो सकता है.
'जॉली एलएलबी 3' के निशाने पर 'बाहुबली', 'गजनी' और 'रा-वन'
सिकंदर (110.36 करोड़) और हाउसफुल 3 (110.2 करोड़) का रिकॉर्ड तो टूट चुका है. सैक्निल्क पर उपलब्ध फिल्मों की कमाई से जुड़ी लिस्ट के हिसाब से आप नीचे इन बड़ी फिल्मों की कमाई को 'जॉली एलएलबी 3' के निशाने पर आते देख सकते हैं.
- बर्फी- 112.1 करोड़
- हॉलिडे- 112.53 करोड़
- गजनी- 114 करोड़
- रा-वन- 116.2 करोड़
- अवेंजर्स एंड गेम- 116.47 करोड़
- बाहुबली- 118.5 करोड़
यानी इस लिस्ट में सबसे आखिरी फिल्म 'बाहुबली' का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए फिल्म को अभी सिर्फ 8 करोड़ रुपये की और जरूरत है. जो इस वीकेंड पूरा भी हो सकता है क्योंकि 'ट्रॉन-एरेस' को छोड़कर बॉक्स ऑफिस पर कोई और बड़ी फिल्म नहीं रिलीज हुई है.
बता दें कि फिल्म को 120 करोड़ रुपये में बनाया गया है. यानी फिल्म 'बाहुबली' का रिकॉर्ड तोड़ते ही अपने बजट के करीब भी पहुंच जाएगी.
