अक्षय कुमार ने बटोरे खूब नोट, साथ मिला स्टारडम, जब मोहनलाल की 3 फिल्मों का हुआ हिंदी में रीमेक

हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार ने बटोरे खूब नोट, साथ मिला स्टारडम, जब मोहनलाल की 3 फिल्मों का हुआ हिंदी में रीमेक

Mohanlal Films Remake: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर हैं मोहनलाल. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी जिसके बाद उन्हीं फिल्मों के रीमेक से अक्षय कुमार की किस्मत चमक गई. जानें पूरी डिटेल

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Sep 2025 06:26 PM (IST)

मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल की लोकप्रियता अब सिर्फ साउथ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी फैल चुकी है. उन्होंने अपने फैंस को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं. आज भी उनकी फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच अलग तरह का उत्साह देखने को मिलता है. लेकिन मोहनलाल की कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिनसे प्रेरणा लेकर बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने उन फिल्मों का हिंदी वर्जन बनाया.

इसी तरह अक्षय कुमार के करियर में भी मोहनलाल का बड़ा हाथ है क्योंकि खिलाड़ी कुमार की कई हिट फिल्में मोहनलाल की मूवीज की कॉपी है. आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में. 

अक्षय कुमार की स्टार बनाने में मोहनलाल का बड़ा योगदान
वैसे इन दिनों अक्षय कुमार अपनी लेटेस्ट फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर सुर्खियों में हैं. लेकिन उनकी कई हिट फिल्में ऐसी हैं जिन्हें मोहनलाल की फिल्मों से इंस्पायर हो कर बनाया गया.

मोहनलाल और अक्षय कुमार दोनों ही अपनी-अपनी इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं. हर एज ग्रुप के दर्शकों को दोनों ही फिल्में एंजॉय करते देखा गया है. लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार की 3 हिट फिल्में मोहनलाल की मूवीज के रीमेक हैं. मोहनलाल की हिंदी फिल्मों के रीमेक की लिस्ट कुछ इस प्रकार है-

1. गरम मसाला
2005 में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्म 'गरम मसाला' रिलीज हुई थी. इस कॉमेडी फिल्म को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था. खिलाड़ी कुमार और जॉन अब्राहम की इस जोड़ी ने थिएटर्स में दर्शकों को पेट पकड़ कर हंसने पर मजबूर कर दिया था. प्रियदर्शन के निर्देशन पर बनी ये फिल्म 2005 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के लिस्ट में शामिल थी. सैक्निल्क के मुताबिक 17 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने इंडिया में 39.15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था.

आपको बता दें, खिलाड़ी कुमार की ये फिल्म को मोहनलाल के 'बोइंग बोइंग' की रीमेक है. 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म में मोहनलाल ने श्याम नाम के किरदार की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म को मोहनलाल के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक माना जाता है.


अक्षय कुमार ने बटोरे खूब नोट, साथ मिला स्टारडम, जब मोहनलाल की 3 फिल्मों का हुआ हिंदी में रीमेक

2. खट्टा मीठा
प्रियदर्शन की ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी. फिल्म में अक्षय कुमार के परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग और उनके डायलॉग ने दर्शकों को बहुत गुदगुदाया था. अक्षय कुमार की कॉमेडी में राजपाल यादव ने भी अपने ह्यूमर का तड़का लगाते हुए फिल्म को बॉक्स ऑफिस हिट बना दिया. फिल्म के कई सीन्स और डायलॉग्स इतने पसंद किए गए कि अब सोशल मीडिया पर भी लोग इनकी मीम्स को बहुत पसंद करते हैं.

अक्षय कुमार की ये सुपरहिट फिल्म मोहनलाल की वेलानाकालुडी नाडु का हिंदी वर्जन है. इस मलयालम फिल्म को भी प्रियदर्शन ने ही बनाया था. मोहनलाल की ये मलयालम फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी और रिलीज होते ही थिएटर्स में छा गई. उस जमाने में मोहनलाल की ये फिल्म सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.
अक्षय कुमार ने बटोरे खूब नोट, साथ मिला स्टारडम, जब मोहनलाल की 3 फिल्मों का हुआ हिंदी में रीमेक

3. भूल भुलैया
2007 में रिलीज हुई इस फिल्म में अक्षय कुमार ने डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव का रोल प्ले किया था. उनके साइकोलॉजिस्ट के इस इंटेंस किरदार में जबरदस्त पंच लाइंस को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. हमेशा ही उनकी बॉडी लैंग्वेज और कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट रही है. इस वजह से ये फिल्म भी थिएटर्स में हिट साबित हुई.
अक्षय कुमार ने बटोरे खूब नोट, साथ मिला स्टारडम, जब मोहनलाल की 3 फिल्मों का हुआ हिंदी में रीमेक

अक्षय कुमार की ये हॉरर-कॉमेडी मोहनलाल की 1993 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म मणिचित्राथाजू का रीमेक है. अगर आप इस फिल्म को भूल भुलैया से कंपेयर करेंगे तो आपको बता चलेगा इसकी हर एक सीन 'भूल भुलैया' में कॉपी की गई है. लेकिन रीमेक होने के बावजूद दर्शकों ने अक्षय कुमार की फिल्म को भर-भर के प्यार दिया है.

Published at : 22 Sep 2025 06:26 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Mohanlal Jolly Llb 3
