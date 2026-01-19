हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडट्रेनर ने किया जॉन अब्राहम के फिटनेस का खुलासा, कहां- 'वे अब भिंडी-बैंगन तक नहीं खा सकते'

ट्रेनर ने किया जॉन अब्राहम के फिटनेस का खुलासा, कहां- 'वे अब भिंडी-बैंगन तक नहीं खा सकते'

celebrity fitness: जॉन अब्राहम अपनी फिटनेस के लिए सालों से सख्त डाइट फॉलो कर रहे हैं. इतनी कि अब वे भिंडी और बैंगन जैसी आम सब्जियां भी नहीं खा सकते हैं. खुद उनके ट्रेनर विनोद चन्ना ने बताया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Jan 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के एक्टर्स अपनी फिटनेस और डाइट को लेकर बेहद सजग रहते हैं. कई सितारे ऐसे हैं जो अपनी लाइफभर की डाइट रूटीन का पालन करते हैं इतना कि वे अब कुछ आम खाने की चीजें भी नहीं खा पाते. हाल ही में सेलेब्रिटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना ने बताया कि जॉन अब्राहम अपनी डाइट के मामले में बेहद सख्त हैं और उन्होंने कई सालों से शुगर तक नहीं खाई. वहीं, उन्होंने ये भी साझा किया कि शिल्पा शेट्टी ने प्रेग्नेंसी के बाद सिर्फ तीन महीने में अपना वजन कम कर लिया.

जॉन अब्राहम की सख्त डाइट
विनोद चन्ना ने हिंदी रश को बताया कि जॉन अपनी डाइट पर इतनी कड़ाई से चलते हैं कि अगर ट्रेनर भी उन्हें कुछ मीठा खाने के लिए कह दे तो वे बिल्कुल नहीं खाते. विनोद ने कहा, 'अगर मैं उन्हें चार ही तरह के खाने की सलाह दूं तो वो सिर्फ वही खाएंगे और कुछ नहीं छुएंगे. वे इतने सख्त हैं.' ये दिखाता है कि जॉन अपनी फिटनेस और बॉडी को लेकर कितने डेडिकेटेड हैं.

जॉन की डाइट की मिसाल
विनोद ने जॉन की सख्ती का एक उदाहरण साझा किया. उन्होंने बताया, 'एक बार जॉन किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उस समय ताइवान की प्रिंसेस वहां आईं. खाने की टेबल खाली हो गई थी. उन्होंने मुझे कहा कि जॉन ने सब खा लिया. लेकिन मैंने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं हो सकता मैं 100% कॉन्फिडेंट था कि जॉन कुछ भी नहीं खाएंगे.' जॉन इतने डिसिप्लिन वाले हैं कि उनकी बॉडी हर चीज के लिए एडजस्ट हो चुकी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vinod Channa (@thevinodchanna)

सख्त डाइट के असर
विनोद ने आगे बताया कि जॉन शुगर तक नहीं खाते. उनकी बॉडी इतनी एडजस्ट हो चुकी है कि अगर उन्हें अचानक बैंगन या भिंडी जैसी चीजें दी जाएं तो उनका पेट ठीक से पचा नहीं पाएगा. उन्होंने कहा, 'जॉन की बॉडी इतनी लंबे समय से इस डाइट पर है कि अगर कभी कुछ ऐसा मिल जाए जिसे उनकी आदत नहीं है, तो पचाना मुश्किल हो जाता है.'

शिल्पा शेट्टी का नेचुरल वेट लॉस
विनोद ने शिल्पा शेट्टी के वेट लॉस की कहानी भी बताई. उन्होंने कहा, 'शिल्पा प्रेग्नेंसी के बाद मेरे पास आईं और उनका वजन 30-35 किलो बढ़ गया था. मैंने उनकी मदद की और तीन महीने में उनका वजन घट गया. फिर वे ‘नाच बलिये’ में आईं. लोगों ने कहा कि उन्होंने सर्जरी करवाई होगी लेकिन असली मेहनत और प्राकृतिक वेट लॉस की बातें किसी ने नहीं सुनी.'

 

और पढ़ें
Published at : 19 Jan 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty John Abraham Vinod Channa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सामने बैठाकर सुना दीं खरी-खरी
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सुनाईं खरी-खोटी
महाराष्ट्र
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
विश्व
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
क्रिकेट
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: सरकारी सिस्टम की वरिष्ठ पत्रकारों ने खोली पोल! | Noida Engineer Case | UP News
Sandeep Chaudhary: मुस्लिम-दलित टारगेट पर क्यों? RLD प्रवक्ता का चौंकाने वाला खुलासा! | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: Anurag Bhadauriya का प्रशासन पर गंभीर आरोप! | Noida Engineer Case | UP News
Sandeep Chaudhary: दलित और मुसलमान...कब तक सहेगा अपमान? | Noida Engineer Case | Bareilly | CM Yogi
Mumbai New Mayor: मेयर पर घमासान जारी..Eknath Shinde करेंगे बड़ा पलटवार? | Maharashtra | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सामने बैठाकर सुना दीं खरी-खरी
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सुनाईं खरी-खोटी
महाराष्ट्र
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
विश्व
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
क्रिकेट
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
लाइफस्टाइल
Ear Cleaning Tips: कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
ट्रेंडिंग
"बारात वापस चली जाएगी भाई" स्टेज पर चढ़ हसीनाओं की तरह ठुमके लगाने लगा दूल्हा- यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget