बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. इन्हीं सब के बीच अक्षय कुमार लगातार इंटरव्यू भी दे रहे हैं और कई दिलचस्प किस्से शेयर कर रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने फिल्म गरम मसाला से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया. अक्षय ने बताया कि जॉन अब्राहम शुरुआत में इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं थे.

जॉन अब्राहम छोड़ना चाहते थे 'गरम मसाला' फिल्म

हाल ही में शुभांकर मिश्रा संग बातचीत में अक्षय ने कहा, 'मुझे याद है जॉन का पहला या दूसरा दिन था, वो कॉमेडी सीन कर रहा था और पूरा पसीने-पसीने हो गया था. फिर वो मेरे पास आया और बोला 'अक्षय, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये फिल्म नहीं करनी है.'

उन्होंने आगे बताया कि जॉन डायरेक्टर प्रियदर्शन के पास गए और फिल्म छोड़ने की बात कही. जॉन ने कहा, 'सब कुछ बहुत तेज हो रहा है, सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा.'

पैसे देने को तैयार थे जॉन

अक्षय ने बताया कि एक्चुअली में वो बेचारा नहीं कर पा रहा था. फिर प्रियदर्शन जॉन को कमरे में ले गए उसको समझाया 'डोंट वरी, तुम कर लोगे.' अक्षय ने बताया कि वो पूरा पैसे देने को तैयार था वो छोड़ने जा रहा था फिल्म.

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गरम मसाला के बारे में

बता दें, गरम मसाला एक पॉपुलर कॉमेडी फिल्म है, जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम दो दोस्तों के रोल में नजर आते हैं, जो फोटोग्राफर होते हैं. कहानी में दोनों एक साथ तीन एयर होस्टेस को डेट करते हैं और इसी चक्कर में कई मजेदार कन्फ्यूजन और गड़बड़ियां खड़ी हो जाती हैं. ये फिल्म मलयालम मूवी बोइंग-बोइंग का हिंदी रीमेक है और अपनी जबरदस्त कॉमेडी के लिए आज भी पसंद की जाती है.