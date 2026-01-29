हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजॉन अब्राहम को क्लीन शेव देखकर फैंस को लगा झटका, बोले- 'ये क्या हाल हो गया है'

जॉन अब्राहम को क्लीन शेव देखकर फैंस को लगा झटका, बोले- 'ये क्या हाल हो गया है'

John Abraham New Look: जॉन अब्राहम ने इस बार अपने लुक से सभी को चौंका दिया है. उनका क्लीन शेव लुक सामने आया है जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 29 Jan 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम अपना एक्टिंग के साथ फिटनेस से हमेशा से फैंस का दिल जीतते आए हैं. उनकी फिटनेस के लोग दीवाने हैं. इस बार जॉन ने अपनी बॉडी से नहीं बल्कि लुक से फैंस को इंप्रेस किया है. उनका नया लुक सामने आया है जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है. फैंस को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये जॉन हैं. जॉन का क्लीन शेव लुक सामने आया है वहीं कुछ लोग उन्हें ऐसे देखकर पूछ रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं. वहीं कुछ उनके सपोर्ट में उतरे हैं.

जॉन की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें वो अपनी टीम के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. जैसे ही ये फोटोज सामने आई हैं हर किसी का ध्यान उनके लुक की तरफ चला गया है.

वायरल हुई फोटोज

वायरल हो रही फोटोज में जॉन क्लीन शेव नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैजुएल ब्लैक टी-शर्ट पहनी हुई है. टीम के साथ फोटो में वो स्माइल करते नजर आ रहे हैं. उनके क्लीन शेव फेस के साथ सॉन्ट एंड पेपर हेयर लुक देखने को मिल रहा है. इस फोटो को देखकर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- ये तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है. दूसरे ने लिखा- ये क्या हो गया है जॉन को. एक ने लिखा- वो बीमार लग रहे हैं. एक ने लिखा- ऐसा लगता है कि उन्होंने वजन कम किया है और वजन कम होने की वजह से उसका चेहरा पतला लग रहा है और झुर्रियां ज्यादा दिख रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SONI🦩 (@johnabraham_paglu)

वर्कफ्रंट की बात करें तो जॉन आखिरी बार फिल्म तरहान में नजर आए थे. ये फिल्म बीते साल रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ मानुषी छिल्लर अहम किरदार निभाती नजर आईं थीं. उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अपनी आने वाली डॉक्यूमेंट्री का टीजर रिवील किया है. इसके अलावा जॉन ने अपने अगले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं की है.

ये भी पढ़ें: Border 2 Box Office Day 7: 'बॉर्डर 2' की नहीं थम रही रफ्तार, 7वें दिन भी खूब छाप रही नोट, जानें- 1 बजे तक का कलेक्शन

Published at : 29 Jan 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
John Abraham John Abraham New Look
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म हो गई हिट, जानें- बुधवार को 'धुरंधर'-'द राजा साब का कितना रहा कलेक्शन?
'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म ने किया कमाल, जानें 'धुरंधर'-'द राजा साब' का हाल
जनरल नॉलेज
Chandigarh Mayor Salary: सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
हेल्थ
Alcohol And Body Temperature: क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?
क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?
ट्रेंडिंग
स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget