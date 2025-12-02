बॉलीवुड एक्टर जिमी शेरगिल 3 दिसंबर को 55 साल के हो जाएंगे. हिंदी और पंजाबी फिल्‍मों के इस बेहतरीन एक्‍टर का जन्म 03 दिसंबर 1970 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था. हालांकि, बाद में वे पंजाब चले गए. चलिए जानते हैं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ खास बातें.

जिमी ने अपने 29 साल के फिल्मी करियर में 67 फिल्मों में काम किया है. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी 56 फिल्मों को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया. उनकी केवल 11 फिल्में ही ऐसी रही है जिसे दर्शकों ने पसंद किया. मगर यहां भी एक दुर्भाग्य है कि इन 11 सफल फिल्मों में जिमी बतौर एक सपोर्टिव एक्टर के रूप में काम किया था. बतौर लीड एक्टर उनकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हैं.

जिमी की टोटल हिट फिल्में

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, जैसा की आप सभी जानते हैं कि जिमी ने अपने करियर की शुरुआत गुलजार की फिल्म ‘माचिस’ से शुरू किया था. यह फिल्म साल 1996 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था, लेकिन फिल्म में उन्होंने बेहद शानदार काम किया था. उनकी एक्टिंग को हर किसी ने काफी पसंद किया था. जिमी शेरगिल ने फिल्‍म में एक कॉलेज के लड़के की भूमिका निभाई है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी. बता दें कि इस फिल्म के लिए जिमी को 20 हजार रुपये फीस मिली थी.







ब्लॉकबस्टर साबित हुई 3 फिल्में

फिल्म माचिस के बाद जिमी ने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म मोहब्बतें में काम किया. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इस फिल्म की बंपर सफलता के जिमी रातों रात स्टार बन गए. इसके बाद उन्होंने फिल्म मेरे यार की शादी है, दिल है तुम्हारा,माई नेम इज खान, तनु वेड्स मनु, साहेब बीवी और गैंगस्टर, स्पेशल 26,तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्में दीं. वहीं उनकी मुन्नाभाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्नाभाई, बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर साबित हुई. मोहब्बतें के अलावा फिल्म लगे रहो मुन्नाभाई और तनु वेड्स मनु उनकी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.





जिमी की फ्लॉफ फिल्में

ये ज़िंदगी का सफर, दिल विल प्यार व्यार,हासिल, अग्निपंख, चरस, हम तुम, सिलसिले, एकलव्य, दस कहानियां,रकीब, अजनबी, बैचलर पार्टी,छोड़ों न यार,राजधानी एक्सप्रेस, बुलेट राजा, झूठा कहीं का, जजमेंटल है क्या और P से प्यार F से फरार जैसी 57 फ्लॉप फिल्में देकर बॉलीवुड के फ्लॉप एक्टर की लिस्ट में शुमार हो गए.

जिमी की नेटवर्थ और कमाई

आपको जानकर हैरानी होगी कि जिमी ने लगातार फ्लॉप फिल्में दी, मगर उनका स्टारडम कभी कम नहीं हुआ. आज भी जिमी बॉलीवुड डायरेक्टरों से काफी मोटी फीस वसूल करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 20 हजार फीस से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जिमी अब एक फिल्म के लिए 2 करोड़ फीस लेते हैं. वहीं उनकी नेट वर्थ 76.14 करोड़ रुपये बताई जाती है. वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो जिमी राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर माधवन और एक्टर गुलशन देवैया से ज्यादा फीस लेते हैं. आपको बता दें कि जिमी पंजाबी फिल्मोंं के सुपरस्टार कहे जाते हैं. फैंस इनकी पंजाबी फिल्में काफी पसंद करते हैं. यही कारण है की इनकी फीस बाकि इन एक्टर्स से कहीं ज्यादा है.