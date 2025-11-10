जरीन खान के प्रेयर मीट में बुरी तरह गिरे जितेंद्र, वीडियो शेयर करने पर पैप्स पर भड़के फैंस

10 नवंबर को संजय खान की पत्नी और ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान की मां जरीन खान का प्रेयर मीट रखा गया था. कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. लेकिन इस दौरान दिग्गज अभिनेता जितेंद्र का एक शॉकिंग वीडियो वायरल हुआ. जिसे देख फैंस भी पैप्स पर भड़क रहे हैं. जानें क्या है पूरा मामला.

कदम लड़खड़ाने से गिर पड़े जितेंद्र

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां देखा गया कि जितेंद्र का बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़े इसके बाद लोगों ने तुंरत उन्हें उठाने की भी कोशिश की. 83 वर्षीय एक्टर जरीन खान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे लेकिन वेन्यू पर घुसते वक्त अचानक उनके कदम लड़खड़ाने लगे जिस वजह से उनके साथ ये हादसा हुआ.

अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही विवाद छिड़ गया है और फैंस भी जमकर पैप्स की निंदा कर रहे हैं. फैंस भी पैपराजी पर खूब भड़के हैं और ऐसे पर्सनल मोमेंट शेयर करने के लिए उन्हें फटकार भी लगाई है. इसके साथ ही लोग अपने फेवरेट एक्टर की सलामती की कामना भी कर रहे हैं.

जरीन खान की प्रेयर मीट के दौरान हुआ हादसा

मशहूर एक्टर और फिल्ममेकर संजय खान की पत्नी जरीन खान का 7 नवंबर को निधन हो गया. बता दें, पूर्व मॉडल और इंटीरियर डिजाइनर जरीन खान 81 की उम्र में लंबी बीमारी से जूझ रही थीं और कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई.

इसी सिलसिले में 10 नवंबर को उनके घर में प्रेयर मीट रखी गई जहां बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. जितेंद्र के साथ हुआ ये हादसा भी उसी वक्त का है. 7 नवंबर को जरीन खान का बेटे जायद खान ने अपनी मां का अंतिम संस्कार हिन्दू रीति-रिवाजों से किया.