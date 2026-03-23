'ऐसी फिल्म सालों से नहीं देखी...' रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' की जया प्रदा ने जमकर की तारीफ

रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रही है. फिल्म को लेकर इंटरनेट पर काफी बज बना हुआ है. दर्शकों का साथ-साथ सेलेब्स भी इस फिल्म की तारीफ करते नजर आ रहे हैं. हाल ही में पॉपुलर एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन जया प्रदा ने फिल्म की जमकर तारीफ की है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

जया प्रदा ने 'धुरंधर 2' की तारीफ कीa

मशहूर एक्ट्रेस और BJP नेता जया प्रदा ने हाल ही में ANI से बात करते हुए सभी से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' देखने की अपील की और इसके साथ ही एक्ट्रेस ने फिल्म के सभी कलाकारों को भी खूब सराहा. जया प्रदा ने कहा, 'यह एक शानदार फिल्म है. यह ऐसी फिल्म है जो लोगों ने इतने सालों से नहीं देखी है. मुझे इस फिल्म पर बहुत गर्व है.'

जया प्रदा ने की सभी से फिल्म देखने की अपील

उन्होंने आगे कहा, 'बुरी बातें कहना बहुत आसान होता है. लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, और जिस तरह से सभ कलाकारों ने इस फिल्म को सफल बनाने के लिए काम किया. में हर किसी से अपील करती हूं कि वे इस फिल्म को देखें और इसकी सराहना करें.'

बता दें इसके अलावा, हाल ही में साउथ और बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की तारीफ की. उन्होंने निर्देशक आदित्य धर के विजन की सराहना की और रणवीर सिंह के शानदार अभिनय को भी खास तौर पर सराहा.





आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा, संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन जैसे कलाकार लीड रोल में हैं. बता दें, ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और ये बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है.