बॉलीवुड के दिग्गज लिरिसिस्ट जावेद अख्तर हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे थे.इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के मेमॉयर, 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' पर अपनी राय शेयर की. उन्होंने कहा कि उन्हें यह किताब "बहुत दिलचस्प" लगी और इसका राइटिंग स्टाइल काफी "अच्छा" है.

सोनिया गांधी के मेमॉयर को लेकर क्या बोले जावेद अख्तर?

सोनिया गांधी की बुक के बारे में बात करते हुए, गीतकार ने बताया कि उन्होंने अभी किताब पढ़ना शुरू ही किया है और अब तक उन्हें इसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पूरी किताब पढ़ने के बाद ही वे इस पर अपनी डिटेल्ड राय दे पाएंगे. सोनिया गांधी के बारे में अपनी निजी राय रखते हुए, अख्तर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े न होने के बावजूद, वे उनका बहुत सम्मान करते हैं. उन्होंने बताया कि वे उन्हें पर्सनली जानते हैं और उनसे "बहुत प्रभावित" हैं.

सोनिया गांधी के मेमॉयर पर को लेकर जावेद अख्तर ने कहा, "मैंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया है. मुझे यह बहुत दिलचस्प लग रही है. यह पढ़ने में बहुत अच्छी है. लिखने का अंदाज बहुत सुखद है. इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है. इसलिए, पूरी किताब पढ़ने के बाद ही मैं इस पर और कुछ कह पाऊंगा... मैं यह बात रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं: सोनिया गांधी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है."

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: "...Ram is not just about a person; Ram is a morality. Ram is a way of living. Ram is certain aesthetics, certain morality...Ram is in the blood of every Indian, whatever religion they follow. He is a way of life...," says lyricist Javed Akhtar while speaking on the lines 'Mann se Ravan jo nikale, Ram uske Mann main hai' from 'Pal Pal Hai Bhaari' from Swades, a song penned by him. — ANI (@ANI) November 17, 2026

सोनिया गांधी से काफी प्रभावित हैं जावेद अख्तर

एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, "मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है क्योंकि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं."

सोनिया गांधी के मेमॉयर के बारे में

सोनिया गांधी ने 10 नवंबर, 2026 को अपना मेमॉयर 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' लॉन्च किया था. इस किताब को 16 नवंबर को नई दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया, जिसमें उनके बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थे.

इस लॉन्च कार्यक्रम में कई राजनीतिक नेता शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल थे.



