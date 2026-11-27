बॉलीवुड के मश्हूर राइटर जावेद अख्तर ने बताया कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी था, जब वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगे थे. हालांकि, बाद में उन्होंने लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए शराब छोड़ने का फैसला किया.

हाल ही में बरखा दत्त के यूट्यूब चैनल 'मोजो स्टोरी' को दिए इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने अपनी जिंदगी के उस दौर को याद किया. उन्होंने माना कि उन्हें अपनी जिंदगी में कई बातों का अफसोस है, लेकिन शराब पीना उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है.

'80 साल की जिंदगी के 15 साल बर्बाद किए'

जावेद अख्तर ने कहा कि उन्हें अपनी जिंदगी में कई बातों का अफसोस है. उनका मानना है कि 80 साल की जिंदगी में उन्होंने करीब 15 साल शराब पीने और गैर-जिम्मेदार रवैये की वजह से बर्बाद कर दिए.

उन्होंने कहा कि इस दौरान वो संगीत सीख सकते थे, नई भाषाएं सीख सकते थे और कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स सीख सकते थे, लेकिन उन्होंने वो टाइम बर्बाद कर दिया.

रोज शराब पीते थे जावेद अख्तर

शराब छोड़ने के बारे में बात करते हुए जावेद अख्तर ने बताया कि एक समय वो रोज शराब पीते थे और हर रात करीब एक बोतल तक पी जाते थे. हालांकि, 31 जुलाई 1991 के बाद से उन्होंने शराब की एक बूंद भी नहीं पी है. उन्होंने बताया कि उस दिन उन्होंने आखिरी बार शराब पी थी.

जावेद अख्तर ने कहा कि उनकी जिंदगी की ज्यादातर बड़ी गलतियां शराब के नशे में हुईं. उन्हें कई बार लगता है कि अगर वो शराब नहीं पीते, तो शायद इतनी गलतियां नहीं करते. उन्होंने बताया कि लंबी जिंदगी जीने की इच्छा से उन्होंने शराब छोड़ने का फैसला किया था. साथ ही उन्होंने साफ किया कि वो अपने बचपन की परेशानियों की वजह से नहीं, बल्कि शराब पीने का आनंद लेने के कारण ऐसा करते थे.

जावेद अख्तर ने कैसे छोड़ी शराब?

बता दें, इससे पहले जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी ने अरबाज खान के शो 'द इनविंसिबल्स' में उस दिन का किस्सा सुनाया था, जब जावेद ने शराब छोड़ने का फैसला किया था. उन्होंने बताया कि दोनों लंदन के एक फ्लैट में थे. जावेद ने काफी शराब पी रखी थी और उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी.

शबाना के मुताबिक, जावेद ने उनसे चुपचाप नाश्ता बनाने को कहा. नाश्ता करने के बाद उन्होंने शबाना से कहा, 'अब मैं और शराब नहीं पीऊंगा.' जावेद अख्तर ने भी बताया है कि वो 1991 से शराब से दूर हैं.

बता दें, जावेद अख्तर ने 1970 के दशक में सलीम खान के साथ मिलकर 'शोले', 'जंजीर' और 'दीवार' जैसी फिल्मों की कहानियां लिखीं.