ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर पर स्पॉट हुए जावेद अख्तर, पत्नी शबाना संग दिए पोज

मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर पर स्पॉट हुए जावेद अख्तर, पत्नी शबाना संग दिए पोज

जावेद अख्तर और शबाना आजमी को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान जावेद अख्तर को व्हीलचेयर पर देखा गया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 15 Nov 2026 05:04 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज स्क्रीनराइटर और गीतकार जावेद अख्तर और उनकी पत्नी- एक्ट्रेस शबाना आजमी को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. शबाना और जावेद की फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. दोनों ने पैपराजी को पोज दिए. 

एयरपोर्ट पर जावेद अख्तर को व्हीलचेयर पर देखा गया. जावेद अख्तर को ब्लू कलर के कुर्ता-पायजामा में देखा गया. वहीं शबाना आजमी को प्रिंटेड सूट में स्पॉट किया गया. बता दें कि कुछ समय पहले ही शबाना मुंबई में जावेद अख्तर के शुरुआती स्ट्रगल के बारे में बात की थी. शबाना ने बताया था कि जावेद बहुत कम पैसों के साथ शहर आए थे. बाद में उन्होंने हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर लेखकों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'रामायण' का बवंडर, 700 करोड़ क्लब में एंट्री, बनी 2026 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
'रामायण' का बवंडर, 700 करोड़ क्लब में एंट्री, बनी 2026 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
बॉलीवुड
'रामायण' का 11 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 4 बजे तक 724 करोड़ पार कमाई
'रामायण' का 11 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 4 बजे तक 724 करोड़ पार कमाई
बॉलीवुड
क्रिकेटर बनने का था सपना, सलमान-अजय के साथ किया डेब्यू, 'आशिकी 2' ने बनाया स्टार
क्रिकेटर बनने का था सपना, सलमान-अजय के साथ किया डेब्यू, 'आशिकी 2' ने बनाया स्टार
बॉलीवुड
रणबीर कपूर की 'रामायण' का दुनियाभर में बजेगा डंका, 2027 में चीन समेत इन 4 देशों में होगी रिलीज
रणबीर कपूर की 'रामायण' का दुनियाभर में बजेगा डंका, 2027 में चीन समेत इन 4 देशों में होगी रिलीज
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

जावेद अख्तर की जर्नी

शबाना आजमी ने कहा था, '4 अक्टूबर 1964 को एक लड़का बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पहुंचा. वो जेब में सिर्फ 27 नए पैसे लेकर और बड़े सपने लेकर आया. जिंदगी ने उन्हें बहुत झटके दिए. वो फुटपाथ पर रेलवे स्टेशन पर और कई स्टूडियो पर सोए. ऐसे दिन भी आए जब उनके पास 3 दिन तक खाने के लिए पैसे नहीं थे. कपड़े भी फट गए थे. कई मौके आए जब वो हिम्मत हर सकते थे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने खुद से कहा कि मैं यूं ही मरने के लिए नहीं पैदा हुआ था. ये दिन बदलेंगे. अब दशकों बाद वो देश के मशहूर लेखकों में से एक हैं. ये जावेद अख्तर की कहानी है. कुछ कहानी खाली हाथ शुरू होती हैं, सिर्फ सपने लिए. अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, कभी हिम्मत मत छोड़िए.'

बता दें कि शबाना और जावेद की शादी 9 दिसंबर 1984 में हुई थी. अब अगले महीने वो 42वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे. दोनों साथ में काफी खुश हैं. शबाना और जावेद के कोई बच्चे नहीं हैं. जावेद के पहली पत्नी हनी ईरानी से दो बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Javed Akhtar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'रामायण' का बवंडर, 700 करोड़ क्लब में एंट्री, बनी 2026 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
'रामायण' का बवंडर, 700 करोड़ क्लब में एंट्री, बनी 2026 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
बॉलीवुड
'रामायण' का 11 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 4 बजे तक 724 करोड़ पार कमाई
'रामायण' का 11 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 4 बजे तक 724 करोड़ पार कमाई
बॉलीवुड
क्रिकेटर बनने का था सपना, सलमान-अजय के साथ किया डेब्यू, 'आशिकी 2' ने बनाया स्टार
क्रिकेटर बनने का था सपना, सलमान-अजय के साथ किया डेब्यू, 'आशिकी 2' ने बनाया स्टार
बॉलीवुड
रणबीर कपूर की 'रामायण' का दुनियाभर में बजेगा डंका, 2027 में चीन समेत इन 4 देशों में होगी रिलीज
रणबीर कपूर की 'रामायण' का दुनियाभर में बजेगा डंका, 2027 में चीन समेत इन 4 देशों में होगी रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'भारत को कम...'
इंडिया-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'भारत को कम...'
बिहार
छठ के खरना पर भलूनी धाम में बवाल, पवन सिंह के गानों पर चलीं लाठियां!
छठ के खरना पर भलूनी धाम में बवाल, पवन सिंह के गानों पर चलीं लाठियां!
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
इंडिया
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- मेरे पास पैसे नहीं, PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- 'मेरे पास पैसे नहीं', PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
टेक्नोलॉजी
Instagram Blue Tick: इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
शिक्षा
RRB NTPC 2026: रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई
रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget