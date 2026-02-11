एक्सप्लोरर
'लड़कियां सेफ नहीं तो मैं नहीं गाऊंगी गाना', जैस्मिन सैंडलस ने दिल्ली में बीच में रोका कॉन्सर्ट, फैंस बोले- रियल लाइफ धुरंधर
Jasmine Sandlas: जैस्मिन सैंडलस के कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. वीडियो में दिखाया गया कि वो शो बीच में रोक देती हैं और कुछ लड़कों को फटकार लगाती नजर आ आती हैं.
बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की पॉपुलर सिंगर जैस्मिन सैंडलस सिर्फ अपनी दमदार आवाज के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेबाक और निडर अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. ‘यार ना मिले’, ‘इल्लीगल वेपन 2.0’ और हालिया ट्रैक ‘शरारत’ जैसे हिट गानों से पहचान बनाने वाली जैस्मिन ने दिल्ली में हुए एक कॉन्सर्ट के दौरान ऐसा कदम उठाया, जिसने उन्हें फैंस की नजरों में और भी खास बना दिया. दरअसल, दिल्ली में हुए लाइव शो के दौरान जैस्मिन ने अचानक अपनी परफॉर्मेंस बीच में रोक दी. वजह थी ऑडियंस में मौजूद कुछ लड़के थे, जो महिलाओं को परेशान कर रहे थे.
