जैस्मिन का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में जैस्मिन अचानक गाना रोक देती हैं. वो म्यूजिक बैंड से भी रुकने का इशारा करती हैं और फिर सिक्योरिटी से कहती हैं, 'प्लीज इन दो लड़कों को बाहर निकालिए. ये लड़कियों को परेशान कर रहे हैं. उन्होंने पंजाबी में कहा, तब तक नहीं गाऊंगी जब तक लड़कियां सेफ नहीं फील करतीं. अगर मेरे कॉन्सर्ट में लड़कियां सेफ महसूस नहीं करेंगी, तो मैं परफॉर्म करके क्या करूंगी.'

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)









फैंस ने जमकर की तारीफ

जैस्मिन का ये वीडियो तुरंत चर्चा में आ गया और सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, 'कोई गंदी भाषा नहीं, कोई ओवररिएक्शन नहीं… बस एक बेसिक सिविक अपील और मजबूत स्टैंड. सलाम है.' तो दूसरे ने उन्हें सच्ची बॉस लेडी कहा तो एक फैन ने मजाकिया अंदाज में उन्हें रियल-लाइफ धुरंधर तक कह दिया.

बता दें, यह घटना 9 फरवरी को हुए HT सिटी अनविंड-द अल्टीमेट फूड एंड म्यूजिक कार्निवल के दौरान की है. जैस्मिन ने अपने हिट गानों से पहले ही माहौल को जोश से भर दिया था. 'शरारत' ‘नशा’, ‘इल्लीगल वेपन 2.0’, ‘यार ना मिले’, ‘गुलाबी क्वीन’ और कई शानदार ट्रैक्स पर दर्शक झूमते नजर आए. शो अपने चरम पर था, तभी यह घटना सामने आई. लेकिन जिस तरह जैस्मिन ने सिचुएशन संभाली, उसने साबित कर दिया कि उनके लिए सेफ्टी और सम्मान किसी भी परफॉर्मेंस से ऊपर है.