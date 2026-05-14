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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'खतरों के खिलाड़ी 15' से पहले जैस्मिन भसीन को मिली फेयरवेल पार्टी, दोस्तों ने दिया खास सरप्राइज

'खतरों के खिलाड़ी 15' से पहले जैस्मिन भसीन को मिली फेयरवेल पार्टी, दोस्तों ने दिया खास सरप्राइज

जैस्मिन भसीन जल्द ही 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' में नजर आने वाली हैं. शो में जाने से पहले उनके दोस्तों ने उन्हें खास फेयरवेल पार्टी दी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 May 2026 08:11 AM (IST)
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टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन इन दिनों खूब चर्चा में हैं. जल्द ही वो रोहित शेट्टी के पोपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' का हिस्सा बनने जा रही हैं. ये दूसरी बार हैं जब वो इसका हिस्सा बनेंगी, जिसे लेकर जैस्मिन और उनके फैंस भी बहुत एक्साइटेड है. इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें जैस्मिन के करीबी दोस्त उन्हें एक प्यारा फेयरवेल पार्टी देती हुई नजर आ रही हैं. 

दोस्तों ने दी फेयरवेल पार्टी 

हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आई फोटोज में जैस्मिन भसीन को 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' के नए सफर पर निकलने से पहले दोस्तों ने उन्हें खास और प्यारा फेयरवेल दिया है. पहले तस्वीर में जैस्मिन अपनी गर्ल्स गैंग के साथ ग्रुप फोटो में दिखाई दे रही है, जिसमें भारती सिंह और कई लोग शामिल हैं. इसके दूसरे तस्वीर में उनके दोस्तों ने बहुत प्यारा केक बनवाया है, जिसमें खतरों के खिलाड़ी का लोगो, जैस्मिन की फोटो और कीड़े-मकोड़े भी दिखाई दे रहे है. ये फोटोज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. 

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें: 'बॉलीवुड मुझे भूल गया', पत्नी के निधन के बाद राहुल देव ने लिया था ब्रेक, वापस लौटने पर नहीं मिला काम

सीजन 9 में आई थीं नजर

बता दें कि इस बार शो का थीम 'डर का नया दौर' है, जिसमें कई पुराने और नए कंटेस्टेंट्स नजर आने वाले है. जैस्मिन भसीन के साथ रुबीना दिलैक, करण वाही, ओरी, अविका गौर, ऋत्विक धनजानी, हर्ष गुजराल, रुहानिका धवन, फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना जैसे कलाकार दिखाई देंगे. इससे पहले 'खतरों के खिलाड़ी 9' में जैस्मिन ने भाग लिया था, जिसमें उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस  दी थीं. हाल ही में नए सीजन के हुए इवेंट में जैस्मिन ने बताया है कि 'वो इस बार डरने वालों में से नहीं हैं, बल्कि रुलाने वालों में से है.' उनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और फैंस उनकी तारीफ करने लगे. 

ये भी पढ़ें: सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर रकुल प्रीत सिंह ने किया रिएक्ट, बोले- शोर से दूर रहना चाहिए

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Published at : 14 May 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Jasmin Bhasin Khatron Ke Khiladi 15
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