'राधे-राधे' से 'मैया यशोदा' तक, कृष्ण जन्माष्टमी पर झूमने पर मजबूर कर देंगे ये गाने

4 सिंतबर को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा और इस खास दिन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिलता है. अगर आप भी जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा के रंग में रंगना चाहते हैं, तो बॉलीवुड के ये गाने आपकी प्लेलिस्ट में जरूर होने चाहिए. 'राधे-राधे' से लेकर 'मैया यशोदा' तक, ये गाने जन्माष्टमी का माहौल और भी खास बना देंगे.

मैया यशोदा

ये गाना फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' का है, जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर और तब्बू नजर जैसे कलाकार आए थे. गाने में मां यशोदा और कान्हा के खूबसूरत रिश्ते को दिखाया गया है. जन्माष्टमी के मौके पर ये गाना आज भी खूब पसंद किया जाता है.

राधा कैसे न जले

ये गाना आमिर खान और ग्रेसी सिंह की फिल्म 'लगान' का है. गाने में राधा और कृष्ण की नोकझोंक और प्यार को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है. कृष्ण जन्माष्टमी की प्लेलिस्ट के लिए ये एक शानदार गाना है.

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राधे-राधे

गाना 'राधे-राधे' फिल्म 'ड्रीम गर्ल' का है, जिसमें आयुष्मान खुराना और नुसरत भरुचा नजर आए थे. गाने में कृष्ण भक्ति के साथ शानदार डांस और मस्ती देखने को मिलती है. जन्माष्टमी के जश्न में यह गाना माहौल को और भी रंगीन बना देता है.

गो गो गोविंदा

ये गाना फिल्म 'ओह माय गॉड!' का है, जिसमें अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा नजर आए थे. गाने में जन्माष्टमी और दही-हांडी के उत्सव की धूम देखने को मिलती है. इसके जोशीले म्यूजिक पर जन्माष्टमी के मौके पर झूमने का मजा ही अलग है.

वो कृष्णा है

'वो किसना है' साल 2005 की हिंदी फिल्म 'किसना: द वॉरियर पोएट' का एक बेहद पॉपुलर सॉन्ग है, जिसमें विवेक ओबेरॉय नजर आए थे. गाने में भगवान कृष्ण की भक्ति और उनके अलग-अलग रूपों की झलक देखने को मिलती है. कान्हा को समर्पित इस गाने को जन्माष्टमी पर सुनना बेहद खास रहेगा.

'मच गया शोर सारी नगरी में'

'मच गया शोर सारी नगरी में' गाना आते ही आंखों के सामने दही हांडी और जन्माष्टमी के जश्न का पूरा माहौल आ जाता है. अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया ये गाना 1982 की सुपरहिट फिल्म 'खुद्दार' का है.

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