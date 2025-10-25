बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस जान्हवी कपूर हाल ही में टॉक शो ‘टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल’ में पहुंची थी. जहां पर एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की थी. इसी दौरान उन्होंने एक अजीब खुलासा भी किया. एक्ट्रेस ने बताया कि वो कैसे फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों के ईगो से निपटती हैं. जानिए एक्ट्रेस ने क्या कहा...

इंडस्ट्री में मेल ईगो से कैसे निपटती हैं जाह्नवी?

जान्हवी कपूर ने मेल ईगो से निपटने की ट्रिक के बारे में बात की और बताया कि एक फीमेल एक्ट्रेस होने के नाते वो कई बार अपनी काबिलियत को कम दिखाने या नासमझ होने का नाटक करती हैं. इसकी वजह से उनको अपना काम में काफी आसानी होती है. जान्हवी ने कहा, “मैं अपनी लड़ाइयां चुन रही हूं.’

ट्विंकल खन्ना ने जताई एक्ट्रेस की बात पर सहमति

एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘कई बार मैं ये दिखाती हूं कि मैं इस सीन को परफॉर्म करने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि पॉलिटिकली ये सही नहीं होगा. मैं बस कहती हूं, ‘मुझे समझ नहीं आ रहा..’ जाह्नवी की इस बात पर ट्विंकल खन्ना ने बीच सहमति जताई. एक्ट्रेस ने कहा, 1990 के दशक में उन्हें भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था.

जान्हवी कपूर का वर्कफ्रंट

जान्हवी कपूर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में नज़र आई थी. जिसमें उनके साथ वरुण धवन, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी अहम किरदारों में थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से अधिक की कमाई की है. इसके बाद एक्ट्रेस के बाद कई बड़ी फिल्में हैं. जिनपर वो जल्द ही काम शुरू करेंगी. बता दें कि जाह्नवी दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी और फिल्ममेकर बोनी कपूर की बेटी हैं. जिन्होंने फिल्म ‘धड़क’ से बॉलीवुड में कदम रखा था.

