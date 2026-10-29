बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. अब एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दरअसल, जाह्नवी हाल ही में करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण 9' में पहुंचीं, जहां उन्होंने फिल्म 'पेद्दी' में अपने किरदार को लेकर हुई ट्रोलिंग पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है.

'पेद्दी' में जाह्नवी कपूर के किरदार को जिस तरह दिखाया गया था, उसे लेकर काफी विवाद हुआ था. मामला बढ़ने के बाद फिल्म के डायरेक्टर बुची बाबू सना को भी माफी मांगनी पड़ी थी. अब एक्ट्रेस ने इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

जाह्नवी कपूर ने क्या कहा?

जाह्नवी कपूर ने फिल्म 'पेद्दी' को लेकर हुए विवाद पर खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि फिल्म पर कई लोगों ने बहुत मेहनत की थी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पूरे मामले पर क्या कहें. हालांकि, उन्हें इस बात का एहसास था कि फिल्म में उनके किरदार को जिस तरह दिखाया गया, उसका महिलाओं पर गलत असर पड़ सकता है.

जाह्नवी ने कहा, 'मुझे लगता है कि उस फिल्म के लिए बहुत से लोगों ने मेहनत की थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं. लेकिन इस तरह की कहानी का महिलाओं पर गलत असर पड़ सकता है और ये बात मुझे परेशान करती है. मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा. क्या मैं और कुछ कर सकती थी? क्या मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था? बिल्कुल हां. क्या ये गलत था? क्या इसमें महिला को जरूरत से ज्यादा दिखाया गया? क्या इससे गलत व्यवहार को बढ़ावा मिला? हां. लेकिन अब मैं बस यही कोशिश कर सकती हूं कि ऐसा दोबारा न हो.'

'मैंने खुद को बहुत कोसा'

जाह्नवी ने आगे कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो उस समय ज्यादा सावधान क्यों नहीं रहीं. एक्ट्रेस के मुताबिक, कई बार कलाकार निर्देशक की बात मानकर वही करते हैं, जो उनसे कहा जाता है. हालांकि, वो ये भी समझने की कोशिश कर रही थीं कि चीजों को बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है.

जाह्नवी ने कहा, 'मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि मैं उस समय ज्यादा सावधान क्यों नहीं रही. मैं ये नहीं कहना चाहती कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, लेकिन कई बार आप निर्देशक की बात मानकर वही करते हैं, जो वो कहते हैं. मैं भी उस समय यही समझने की कोशिश कर रही थी कि चीजों को बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है.'

जाह्नवी ने साउथ की फिल्मों में शूटिंग के तरीके पर भी बात की. उन्होंने बताया कि वहां कई बार कलाकारों को पूरी स्क्रिप्ट और कैमरा एंगल पहले से देखने को नहीं मिलते. इस बारे में उन्होंने कहा, 'साउथ की फिल्मों में पूरी स्क्रिप्ट पहले से बहुत कम मिलती है और कैमरा एंगल भी पहले से देखने को नहीं मिलते. मुझे अपने स्टार होने का फायदा उठाकर इस बारे में और सवाल पूछने चाहिए थे. ये पूरा अनुभव मेरे लिए काफी असहज था.'

क्यों हुआ था फिल्म पर विवाद?

बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी फिल्म 'पेद्दी' में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं, जबकि जाह्नवी कपूर ने अच्चियम्मा का किरदार निभाया था. फिल्म को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब दर्शकों ने कहा कि जाह्नवी के किरदार की कहानी पर ध्यान देने के बजाय उनके लुक और शरीर को ज्यादा दिखाया गया.

इसके अलावा, फिल्म के एक सीन पर भी लोगों ने नाराजगी जताई थी. इस सीन में पेद्दी, अच्चियम्मा की मर्जी के बिना उन्हें किस करते हैं, जिस पर दर्शकों ने सवाल उठाए थे.