बांग्लादेश के मयमनसिंह में 27 साल के हिंदू शख्स दीपू चंद्र दास को जलाकर मार दिया गया. इसे लेकर देश-विदेश से रिएक्शन सामने आ रहे हैं. इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने भी इस मामले पर रिएक्ट किया है. जाह्नवी इस तरह की क्रूरता पर भड़कती नजर आई हैं और इसे 'नरसंहार' करार दिया है. एक्ट्रेस ने लोगों से खास अपील भी की है. जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किए गए एक नोट में लिखा- 'बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बर्बरता है. ये नरसंहार है और ये कोई अलग-थलग घटना नहीं है. अगर आपको इस अमानवीय पब्लिक लिंचिंग के बारे में नहीं पता, तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें.' 'हमारे अपने भाई-बहन जलाकर मार दिए जा रहे हैं'

जाह्नवी कपूर ने पोस्ट में आगे लिखा- 'और अगर इन सबके बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता, तो यही दोगलापन हमें देखते ही देखते तबाह कर देगा. हम दुनिया के दूसरे छोर पर हो रही घटनाओं पर रोते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई-बहन जलाकर मार दिए जा रहे हैं. किसी भी रूप में मौजूद उग्रवाद की निंदा और विरोध करना जरूरी है, इससे पहले कि हम अपनी इंसानियत को भूल जाएं.'

क्या है पूरा मामला?

पीटीआई के मुताबिक बांग्लादेश में मयमनसिंह के भालुका में 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट-पीटकर जला दिया था. हिंदू कपड़ा कारखाने में काम करने वाले इस शख्स पर कथित तौर पर ईशनिंदा के आरोप थे. सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिसमें देखने को मिला की भीड़ ने दीपू के शव को एक पेड़ से बांधकर जला दिया गया. इस मामले में पुलिस ने अब तक कम से कम 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

जाह्नवी कपूर का वर्कफ्रंट

जाह्नवी कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस इस साल सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, परम सुंदरी और होमबाउंड जैसी फिल्मों में दिखाई दी थीं. अब एक्ट्रेस राम चरण स्टारर फिल्म पेड्डी में नजर आएंगी. ये फिल्म 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.