एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की फिल्म 'होमबाउंड' खबरों में बनी है. फिल्म 26 सितंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का सोमवार को प्रीमियर रखा गया. इस प्रीमियर में कई सितारे पहुंचे. जाह्नवी कपूर ने लाइमलाइट चुरा ली. जाह्नवी कपूर को अपनी मां श्रीदेवी की साड़ी में देखा गया.

बॉयफ्रेंड के परिवार संग दिखीं जाह्नवी

पूरे लुक में वो बहुत गॉर्जियस लग रही थीं. साथ ही उन्हें देखकर फैंस को श्रीदेवी की याद आ गई. ये प्रीमियर जाह्नवी के लिए बहुत खास रहा. इस दौरान वो अपने बॉयफ्रेंड के परिवार के साथ दिखीं. जाह्नवी ने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के नाना सुशील कुमार शिंदे- नानी उज्ज्वला शिंदे के साथ पोज दिए. जाह्नवी उज्ज्वला शिंदे का हाथ पकड़े दिखीं. इसी के साथ उन्होंने उज्ज्वला शिंदे के पैर भी छुए. बॉयफ्रेंड की फैमिली के साथ जाह्नवी का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखा. हर तरफ जाह्नवी के जेस्चर की तारीफ हो रही है.

जाह्नवी को शिखर के परिवार के साथ देखे जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी शादी की खबरें भी छाने लगीं. बता दें कि जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं. दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता रहा है. दोनों साथ में पार्टी अटेंड करने से लेकर मंदिर जाने तक स्पॉट होते हैं.

बता दें कि शिखर पहाड़िया पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं. शिखर के नाना सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं.

जाह्नवी के वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों जाह्नवी सक्सेस का मजा चख रही हैं. उनकी लगातार फिल्में रिलीज हो रही हैं. कुछ समय पहले उन्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ परम सुंदरी में देखा गया था. इस फिल्म को पसंद किया गया था. सिद्धार्थ संग उनकी जोड़ी जमी थी. अब वो होमबाउंड में दिखेंगी. फिल्म में वो विशाल जेठवा और ईशान खट्टर के साथ नजर आएंगी.

इसके अलावा उनकी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी आने वाली है. फिल्म 2 अक्टूबर को दशहरा पर रिलीज होगी.