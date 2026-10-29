'क्या बकवास कर रही है?', तारा सुतारिया पर तंज कसने पर ट्रोल हुईं जान्हवी कपूर

करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विज करण' के सीजन 9 के हालिया एपिसोड में जान्हवी कपूर पहुंचीं. उनके साथ अर्जुन कपूर और वरुण धवन भी पहुंचे. शो में जान्हवी तब चर्चा में आईं जब उन्होंने एक्टर वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया के ब्रेकअप पर तंज कसा. उन्होंने इस मामले पर रिएक्ट किया और इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं.

दरअसल, जान्हवी कपूर ने 'कॉफी विद करण 9' के हालिया एपिसोड में तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप को लेकर सलाह देते हुए कहा, 'कभी भी गर्लफ्रेंड को कॉन्सर्ट मत लेकर जाओ.' अपने इस बयान के बाद एक्ट्रेस चर्चा में आ गईं और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं लोगों ने उन्हें क्या कहा.

ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं जान्हवी कपूर

जान्हवी कपूर अपने बयान के बाद ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं और लोग उनके स्टेटमेंट पर खरी-खोटी सुना रहे हैं. एक ने लिखा, 'ये क्या बकवास कर रही हैं? ये उसकी जिंदगी है और उसे अपने लिए फैसले लेने का पूरा अधिकार है और इसमें क्या लॉजिक है कि उसे किसी कॉन्सर्ट में नहीं ले जाना चाहिए? क्या पता वह कॉन्सर्ट में जाए बिना ही ऐसा कर ले? कोई किसी की पसंद को कैसे कंट्रोल कर सकता है?'

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दूसरे ने लिखा, 'नेपो किड्स ऐसा कह सकते हैं और बच भी सकते हैं.' तीसरे ने लिखा, 'अपने साथी के बारे में ऐसा कहना वाकई शर्मनाक है.' एक अन्य ने लिखा, 'वीर की पसंद सच में शिखर से अच्छी है.' इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा, 'शिखर की नई गर्लफ्रेंड जल्द कहेगी उन्हें कभी कॉफी विद करण में नहीं भेजना.' इसी तरह से लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं.

एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के बाद ब्रेकअप

बहरहाल, अगर तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप के बारे में बात की जाए तो एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया पहुंचे थे, जिसमें तारा को एपी के बेहद करीब देखा गया था. वो लाइव कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज शेयर करते दिखे थे. दोनों ने एक-दूसरे को गले भी लगाया था. तारा ने एपी को किस भी किया था. इसके बाद तारा ट्रोल्स के निशाने पर आ गई थीं और ब्रेकअप के कयास लगाए जाने लगे थे. हालांकि, उस समय वीर ने पोस्ट शेयर करके सफाई दी थी कि वो तारा के साथ खड़े हैं फिर बाद में पोस्ट शेयर कर उन्होंने अलग होने का ऐलान किया था.

तारा और वीर का जनवरी 2026 में ब्रेकअप हो गया था. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी कभी ब्रेकअप के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया और ना ही कभी बात की.