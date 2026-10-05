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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAI मॉर्फ्ड वीडियो मामले में जाह्नवी कपूर के सपोर्ट में उतरे बॉलीवुड और टॉलीवुड स्टार्स, सरकार से की कार्रवाई की मांग

AI मॉर्फ्ड वीडियो मामले में जाह्नवी कपूर के सपोर्ट में उतरे बॉलीवुड और टॉलीवुड स्टार्स, सरकार से की कार्रवाई की मांग

एआई से बने मॉर्फ्ड वीडियो के मामले में जाह्नवी कपूर के सपोर्ट में टॉलीवुड और बॉलीवुड एक साथ आए हैं. कई स्टार्स ने इसे सीरियस मुद्दा बाता है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 05 Oct 2026 09:43 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का एक अश्लील एआई-मॉर्फ्ड वीडियो वायरल होने के बाद, टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके सपोर्ट में खड़ी हो गई है. वीडियो में  टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके चेहरे को अश्लील कंटेंट पर लगाया गया था, जो कि कथित तौर पर फिल्म 'देवरा' के गाने 'चुट्टामल्ले' पर आधारित था.

वहीं अब चिरंजीवी, NTR, विजय देवरकोंडा और यामी गौतम समेत कई बड़े सितारों ने इस AI-मॉर्फ्ड वीडियो के खिलाफ आवाज उठाई है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है. शिकायत के बाद हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

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जाह्नवी के सपोर्ट में आगे आए बॉलीवुड और टॉलीवुड सितारे
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेत्री को निशाना बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके एक AI-जनरेटेड वीडियो बनाया गया और फिर यह कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया. फिल्म जगत अभिनेत्री के समर्थन में आगे आया है और कई अभिनेताओं व फिल्म निर्माताओं ने वीडियो की मॉर्फिंग की निंदा की है.

चिरंजीवी, विजय देवरकोंडा और यामी गौतम उन प्रमुख हस्तियों में शामिल हैं जिन्होंने इस फर्जी वीडियो के खिलाफ आवाज़ उठाई. उन्होंने कहा है कि लोगों के मॉर्फ्ड वीडियो बनाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक गंभीर मुद्दा है और इसका पीड़ित पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है. पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे इस वीडियो को शेयर न करें और ऐसे कंटेंट की सूचना अधिकारियों को दें.

जूनियर एनटीआर ने कहा वीडियो बनाने वालों को नहीं बख्शूंगा
चुट्टामल्ले' गाने के वीडियो का AI-जनरेटेड मॉर्फ्ड (बदला हुआ) वर्शन ऑनलाइन वायरल होने के बाद जूनियर NTR ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने AI के इस गलत इस्तेमाल को "घिनौना" बताया और कहा कि वे इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को बख्शेंगे नहीं. जूनियर NTR ने लिखा, "घिनौना, बीमार मानसिकता वाला और बेशर्म. जिस देश में महिलाओं को मां और देवी के रूप में पूजा जाता है, जहां 'मातृदेवो भव' सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वहां कुछ लोग इतने नीचे गिर गए हैं कि वे AI का इस्तेमाल करके किसी महिला का बेहद अपमानजनक तरीके से अनादर कर रहे हैं. एआई का इस्तेमाल करके ऐसी घिनौनी चीज बनाना शब्दों से परे शर्मनाक है."

उन्होंने आगे कहा, "इस मॉर्फ्ड 'चुट्टामल्ले' वीडियो के पीछे जो घटिया लोग हैं, मैं उनमें से किसी को भी नहीं बख्शूंगा. इसे बनाने वालों और इसे फैलाने वालों के खिलाफ़ मैं हर संभव कानूनी कार्रवाई करूंगा. कृपया ऐसे कंटेंट को न देखें, न शेयर करें और न ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दें. आज यह किसी और के साथ हुआ है. कल यह आपकी मां, बहन, पत्नी या बेटी के साथ भी हो सकता है. यह एक गंभीर मुद्दा है, और मैं सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वे AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और सख्त नियम लागू करें."

 

चिंरजीवी ने भी की निंदा
चिरंजीवी ने एक्स पर अपने बयान में कहा, "किसी महिला के अपमानजनक और मॉर्फ्ड वीडियो बनाने के लिए एआई के इस्तेमाल से मैं बहुत परेशान हूं. ऐसी हरकतें क्रूर, शर्मनाक और पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं.

यह मामला सिर्फ किसी एक व्यक्ति या एक फिल्म से जुड़ा नहीं है. आज यह किसी और के साथ हुआ है. कल यह आपके, मेरे या हमारे किसी जानने वाले के साथ भी हो सकता है. हम सिर्फ़ इसलिए चुप नहीं रह सकते कि इसका हम पर व्यक्तिगत रूप से कोई असर नहीं पड़ा है. हममें से हर किसी की जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाएं.

 

चिंरजीवी फिल्म बॉडीज के सामने ले जाएंगे मामला
उन्होंने आगे कहा, "जो लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं और जो जानबूझकर इसे फैलाते या बढ़ावा देते हैं, उन्हें कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. इसे मजाक या मनोरंजन नहीं माना जा सकता. मैं इस मामले को तेलुगु फिल्म चैंबर, प्रोड्यूसर्स काउंसिल और हमारी संबंधित इंडस्ट्री संस्थाओं के सामने उठाऊंगा और एक खास कमेटी और सपोर्ट सेल बनाने की सिफारिश करूंगा. साइबर क्राइम अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हुए, यह टीम प्रभावित लोगों की मदद करेगी, ऐसा कंटेंट हटाने के लिए कोशिशों में तालमेल बिठाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी."

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उठाए सजा
इस मामले ने एक बार फिर लोगों, खासकर महिलाओं को परेशान करने और उनकी बदनामी रोकने के लिए एआई-जनरेटेड कंटेंट और डीपफेक को रेगुलेट करने की सख्त जरूरत को उजागर किया है. फिल्म इंडस्ट्री ने मांग की है कि सरकार एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए. कई मशहूर हस्तियों ने मामले की गहन जांच और जिम्मेदार लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग की है. पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे.

जानकारों का कहना है कि एआई से बने कंटेंट का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने, लोगों की साख खराब करने और हिंसा भड़काने के लिए किया जा सकता है, और इस समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे की तत्काल जरूरत है. सरकार से आग्रह किया गया है कि वह एआई के दुरुपयोग को रोकने और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए. जांच जारी रहने के कारण इस मामले से जुड़ी अन्य जानकारियों का इंतजार है.

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Published at : 05 Oct 2026 09:29 AM (IST)
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Janhvi Kapoor
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