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जेलर 2 का धमाकेदार ट्रेलर, रजनीकांत का स्वैग और विद्या बालन का दमदार अवतार, यूजर्स बोले- इतिहास रचेगा
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर को बहुत पसंद किया जा रहा है. रजनीकांत का स्वैग और विद्या बालन का न्यू अवतार देखने को मिला.
फिल्म 'जेलर 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर ने सभी का ध्यान खींच लिया है. सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में रजनीकांत के सिग्नेचर स्वैग, दमदार अंदाज और जबरदस्त एक्शन से भरपूर है. वहीं एक्ट्रेस विद्या बालन ने लाइमलाइट लूट ली है.
फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार ने डायरेक्ट किया है.
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