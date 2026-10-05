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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजेलर 2 का धमाकेदार ट्रेलर, रजनीकांत का स्वैग और विद्या बालन का दमदार अवतार, यूजर्स बोले- इतिहास रचेगा

जेलर 2 का धमाकेदार ट्रेलर, रजनीकांत का स्वैग और विद्या बालन का दमदार अवतार, यूजर्स बोले- इतिहास रचेगा

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर को बहुत पसंद किया जा रहा है. रजनीकांत का स्वैग और विद्या बालन का न्यू अवतार देखने को मिला.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 05 Oct 2026 07:31 PM (IST)
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फिल्म 'जेलर 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर ने सभी का ध्यान खींच लिया है. सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में रजनीकांत के सिग्नेचर स्वैग, दमदार अंदाज और जबरदस्त एक्शन से भरपूर है. वहीं एक्ट्रेस विद्या बालन ने लाइमलाइट लूट ली है.

फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार ने डायरेक्ट किया है.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 05 Oct 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
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