रजनीकांत की 'जेलर 2' के हिंदी वर्ज़न ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया और अब इसने अपना सफर भी पूरा कर लिया है.हालांकि धमाकेदार कमाई के बाद भी ये फिल्म हिंदी में 'हिट' का दर्जा पाने से बस थोड़ा सा चूक गई

बिना किसी प्रमोशन के रिलीज़ होने के बावजूद, इस फिल्म ने छह हफ्तों तक उम्मीदों से बेहतर परफॉर्म किया. यह हिंदी में कॉलीवुड (तमिल सिनेमा) की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.चलिए यहां इसके हिंदी वर्जन का क्लोजिंग कलेक्शन जानते हैं.

'जेलर 2' ने हिंदी वर्जन में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की?

रजनीकांत स्टारर और नेल्सन दिलीपकुमार निर्देशित इस बड़ी फिल्म के हिंदी वर्जन में अपनी रिलीज के पहले दिन 3.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी

अपने पूरे सफर के दौरान, इसने शुरुआती दिन की कमाई के मुकाबले 14.8 गुना ज़्यादा कलेक्शन किया.

फाइनल कलेक्शन अपडेट के मुताबिक, 43 दिनों में इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 51.94 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

वहीं इसका हिंदी वर्जन में ग्रॉस कलेक्शन 61.29 करोड़ रुपये रहा.

हिंदी में कॉलीवुड की बनी दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

'जेलर 2' ने हिंदी वर्जन में 51.94 करोड़ की कमाई के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपना सफर पूरा कर लिया है. जिसके बाद यह हिंदी में कॉलीवुड की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.इससे आगे केवल '2.0' (188 करोड़) है.

हिंदी में कॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों (नेट) पर एक नज़र डालें:

2.0 – 188 करोड़

जेलर 2 – 51.94 करोड़

कुली – 37.23 करोड़

कबाली – 28 करोड़

लियो – 27.17 करोड़

पोन्नियिन सेलवन 1 – 22.91 करोड़

रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट – 22.08 करोड़

रोबोट – 22 करोड़

जना नायकन – 17.18 करोड़

द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम – 16.6 करोड़

'जेलर 2' (हिंदी) बॉक्स ऑफिस नतीजा

थियेट्रिकल राइट्स की वैल्यूएशन के हिसाब से, 'जेलर 2' (हिंदी) को 'हिट' का दर्जा पाने के लिए 52 करोड़ (नेट) की कमाई करनी थी. 51.94 करोड़ की कमाई के साथ, फिल्म महज 6 लाख से पीछे रह गई, इसलिए इसका नतीजा 'प्लस' ) ही रहा. वहीं 99.77% रिटर्न के साथ, यह अपनी वैल्यूएशन को दोगुना करने के बहुत करीब पहुंच गई थी, बस 'हिट' का दर्जा पाने से थोड़ा ही चूक गई.