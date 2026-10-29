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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जेलर 2' ने नॉर्थ अमरिका में बनाया रिकॉर्ड, 'जेलर' को पछाड़ बनी कॉलीवुड की हाइएस्ट ग्रॉसर

'जेलर 2' ने नॉर्थ अमरिका में बनाया रिकॉर्ड, 'जेलर' को पछाड़ बनी कॉलीवुड की हाइएस्ट ग्रॉसर

'जेलर 2' इंडिया में ही नहीं अमेरिका में भी धमाका कर रही है. फिल्म ने रिकॉर्डतोड़ कमाई कर ली है और नॉर्थ अमेरिका में कॉलीवुड हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Oct 2026 03:24 PM (IST)
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रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किए हुए हैं. फिल्म धमाकेदार कलेक्शन कर रही है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और फिल्म को इसका खूब फायदा मिल रहा है. फिल्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं नॉर्थ अमरिका में भी पसंद की जा रही है.

फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में रिकॉर्ड भी बना लिया है. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

नॉर्थ अमेरिका में 'जेलर 2' ने बनाया रिकॉर्ड

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म ने नॉर्थ अेरिका में 7.41 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है. इसी के साथ फिल्म ने 'जेलर' को पछाड़ दिया है. 'जेलर' ने 7.25 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था. तीसरे नंबर पर कुली है. 'कुली' ने 6.95 मिलियन डॉलर कमाए थे. चौथे नंबर पर 'पोन्नियिन सेल्वन' 1 है. इस फिल्म ने 6.7 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. टॉप 4 में 3 फिल्में रजनीकांत की ही हैं.

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल

'जेलर 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 59.70 करोड़ की ओपनिंग की. फिल्म ने दूसरे दिन 37.1 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 47.25 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन फिल्म का कलक्शन 55.85 करोड़ रहा. पांचवें विद फिल्म न 32.35 करोड़ का बिजनेस किया. छठे दिन फिल्म ने 46.80 करोड़ कमाए. सातवें दिन 28.15 करोड़ और आठवें दिन 17.15 करोड़ कमाए. फिल्म ने पहले हफ्ते में 334.35 करोड़ का बिजनेस किया. 

 
 
 
 
 
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नौवें दिन फिल्म ने 14.50 करोड़, दसवें 24.15 करोड़, 11वें दिन 25.70 करोड़, 12वें दिन 9.45 करोड़, 13वें दिन 8.30 करोड़, 14वें दिन 6.55 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 260.50 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं दुनियाभर में 755.50 करोड़ कमाए.

फिल्म में दिखे ये स्टार्स

फिल्म के डायरेक्टर नेलसन दिलीपकुमार हैं. फिल्म में रजनीकांत लीड रोल में हैं. मिरना मेनन, विद्या बालन फीमेल लीड रोल में हैं. फिल्म में मोहनलाल, ऋतिक रोशन और मिथुन चक्रवर्ती भी अहम रोल में हैं. ये फिल्म 2023 में आई रजनीकांत की 'जेलर' का सीक्वल है. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 29 Oct 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Jailer 2
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