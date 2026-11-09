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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड800 करोड़ कमाकर भी 'जेलर 2' को होगा नुकसान? जल्दी ओटीटी रिलीज पड़ेगी भारी?

800 करोड़ कमाकर भी 'जेलर 2' को होगा नुकसान? जल्दी ओटीटी रिलीज पड़ेगी भारी?

'जेलर 2' जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्स मिला. हालांकि, जल्दी ओटीटी रिलीज की वजह से फिल्म को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 09 Nov 2026 06:04 PM (IST)
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रजनीकांत की 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 550.15 करोड़ का बिजनेस किया. रजनीकांत को बिग स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. हालांकि, शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बावजूद फिल्म को जल्दी ओटीटी रिलीज की वजह से नुकसान हो सकता है. 

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म कर्नाटक और तेलुगू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का माइलस्टोन मिस कर सकती है. फिल्म ने तमिलनाडु में 217.75 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म ने 96.96 करोड़ की कमाई की. वहीं कर्नाटक में फिल्म ने 94.87 करोड़ का बिजनेस किया. केरल में फिल्म ने 79.50 करोड़ की कमाई की. बाकी इंडिया में फिल्म ने 61.07 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने इंडिया में 550.15 करोड़ और वर्ल्डवाइड 827 करोड़ की कमाई की.

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बता दें कि सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े 8 नवंबर तक के हैं.

ये भी पढ़ें- 'सीन' का बॉक्स ऑफिस पर सैलाब, बनी सूर्या की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म

ओटीटी रिलीज का पड़ेगा असर?

फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर खबरें आने लगी हैं. जल्दी ओटीटी रिलीज का असर बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर पड़ सकता है. प्राइम वीडियोज ने कंफर्म किया कि फिल्म ओटीटी पर 12 नवंबर को रिलीज होगी. बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सक्सेस के बावजूद मेकर्स ने थिएटर रिलीज के 4 हफ्तों के बाद ही ओटीटी रिलीज की प्लानिंग को मेंटेन रखा है. अब फैंस फिल्म को जल्द ही ओटीटी पर देख पाएंगे और इसका असर बॉक्स ऑफिस पर पड़ने की पूरी संभावना है. इसी वजह से तमिल और कर्नाटक भाषा में 100 करोड़ का माइलस्टोन मिस हो सकता है. हालांकि, अब देखना होगा कि क्या फिल्म ये माइलस्टोन पूरा कर पाएगी.

फिल्म को नेलसन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा विद्या बालन, मोहनलाल, मिरना मेनन, रम्या कृष्णन, ऋतिक रोशन जैस स्टार्स दिखे. फिल्म का जॉनर कॉमेडी, एक्शन हैं. ये 2023 में आई फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. पहले पार्ट को भी बहुत पसंद किया गया था. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 09 Nov 2026 06:01 PM (IST)
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