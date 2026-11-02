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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जेलर 2' का नहीं थम रहा तूफान, अब बनाया ये रिकॉर्ड, 'जवान'-'धुरंधर' को पछाड़ा

'जेलर 2' का नहीं थम रहा तूफान, अब बनाया ये रिकॉर्ड, 'जवान'-'धुरंधर' को पछाड़ा

'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है और खूब कमाई कर रही है. अब फिल्म ने इस मामले में शाहरुख खान की जवान को भी पछाड़ दिया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 02 Nov 2026 06:17 PM (IST)
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रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म ने दबदबा बनाया है. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. वहीं दुनियाभर में 800 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है. अब फिल्म ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है. 

फिल्म ने ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुकमायशो में रिकॉर्ड सेट कर दिया है और 'जवान' को भी पछाड़ दिया है.

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'जेलर 2' ने जवान को पछाड़ा

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने BMS पर 10.91 मिलियन टिकट बेच दिए हैं. वहीं 'जवान' (10.41 मिलियन), 'छावा' (9.96 मिलियन), 'धुरंधर' (9.79 मिलियन), 'एनिमल' (9.19 मिलियन), 'स्पाइडरमैन: ब्रांड न्यू डे' (9.13 मिलियन) को पछाड़ दिया है. 'जेलर 2' से आगे 'पुष्पा 2' (17.73 मिलियन), 'धुरंधर 2'(16.03 मिलियन), 'कांतारा: चैप्टर 1' (12.02 मिलियन), 'कल्कि 2898 एडी' (11.3 मिलियन) हैं.

फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'जेलर 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने घेरलू बॉक्स ऑफिस पर 456.30 करोड़ नेट और 533.75 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 273.50 करोड़ कमाए. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 807.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया. इसी के साथ ये फिल्म कॉलीवुड की 800 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बन गई है. तमिल इंडस्ट्री में फिल्म ने इतिहास रच दिया है.

फिल्म ने 59.70 करोड़ की ओपनिंग की थी. पहले हफ्ते में फिल्म ने 334.35 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 95.55 करोड़ का बिजनेस किया. 16वें दिन फिल्म ने 5.50 करोड़ की कमाई की. 17वें दिन 9.70 करोड़ और 18वें दिन 11.20 करोड़ कमाए. 

ये भी पढ़ें- 'रामायण' का वीकेंड एडवांस बुकिंग में तहलका, 50 करोड़ का आंकड़ा किया टच

फिल्म के डायरेक्टर नेलसन दिलीपकुमार हैं. फिल्म में रजनीकांत लीड रोल में हैं. वहीं विद्या बालन, मिरना मेनन, ऋतिक रोशन, मोहनलाल जैसे स्टार्स भी नजर आए हैं. फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म का जॉनर कॉमेडी एक्शन है. वहीं रनटाइम 3 घंटे 10 मिनट है. इस फिल्म का पहला पार्ट 2023 में रिलीज हुआ था. उसके बाद से ही फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर भी फैंस में क्रेज देखने को मिला.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 02 Nov 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
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