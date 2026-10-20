रजनीकांत की 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. इस फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसी के साथ ये फिल्म खूब कमाई कर रही है. 'जेलर 2' की शुरुआत तो जबरदस्त हुई थी वहीं इसका ओपनिंग वीकेंड भी शानदार रहा है. चलिए यहां इसके फर्स्ट मंडे यानी पांचवें दिन का कलेक्शन जानते हैं.

'जेलर 2' ने 5वें दिन कितनी की कमाई?

रजनीकांत ने साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर उनका दबदबा बेखौफ है. उनकी नई रिलीज 'जेलर 2' इस बात का सबूत है. सिनेमाघरों में तमाम नई और कुछ हफ्ते पुरानी फिल्मों के बीच भी 'जेलर 2' दर्शकों की फर्स्ट चॉइस बनी हुई है. हालांकि इसे रिलीज के बाद मिक्स्ड रिव्यू मिले थे लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ 'जेलर 2' के फेवर में का कर गगा और इसी के साथ ये खूब दबाकर कमाई कर रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो रजनीकांत स्टारर ने रिलीज के पहले दिन 59.70 करोड़ से खाता खोला था.

दूसरे दिन 'जेलर 2' ने 37.10 करोड़ कमाए.

वहीं तीसरे दिन फिल्म की कमाई 47.25 करोड़ रुपये रही. जबकि चौथे दिन इस फिल्लम ने 55.85 करोड़ कमाए.

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 5वें दिन यानी पहले मंडे को 42.35 करोड़ कमाए हैं.

इसमें तमिल में इसने चौथे दिन 31.40 करोड़, तेलुगु में 7.15 करोड़ , हिंदी में 3.35 करोड़ और कन्नड़ में 45 लाख की कमाई की है.

इसी के साथ 'जेलर 2' की भारत में 5 दिनों की नेट कमाई अब 242.25 करोड़ रुपये हो गई है.

कॉलीवुड की फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी

42.35 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, रजनीकांत की यह फिल्म भारत में कॉलीवुड की पहले मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसने 'लियो' (34.1 करोड़ रुपये) को काफी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है.

ये हैं भारत में फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉलीवुड फिल्में

जेलर 2- 42.35 करोड़

लियो – 34.1 करोड़ रुपये

2.0 – 29 करोड़ रुपये

जेलर – 23.55 करोड़ रुपये

पोन्नियिन सेलवन 1 – 19.05 करोड़ रुपये

अब तक की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी

रजनीकांत ने एक बार फिर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में जगह बना ली है. उनकी लेटेस्ट रिलीज ‘जेलर 2’ रिलीज के महज पांच दिनों में 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है. इसने अमरन (220.05 करोड़) और जन नायकन (198.32 करोड़ ) को मात दी है.

ये हैं अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 तमिल फिल्में