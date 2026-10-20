Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरजनीकांत की 'जेलर 2' ने मंडे टेस्ट में किया टॉप, 'जन नायकन' के उड़ाए परखच्चे, बना दिए ये दो बड़े रिकॉर्ड

रजनीकांत की 'जेलर 2' ने मंडे टेस्ट में किया टॉप, 'जन नायकन' के उड़ाए परखच्चे, बना दिए ये दो बड़े रिकॉर्ड

Jailer 2 Box Office Collection Day 5: रजनीकांत की 'जेलर 2' ने मंडे टेस्ट में भी टॉप किया है. इसी के साथ इस फिल्म ने दो बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Oct 2026 08:03 AM (IST)
Preferred Sources

रजनीकांत की 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. इस फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसी के साथ ये फिल्म खूब कमाई कर रही है. 'जेलर 2'  की शुरुआत तो जबरदस्त हुई थी वहीं इसका ओपनिंग वीकेंड भी शानदार रहा है. चलिए यहां इसके फर्स्ट मंडे यानी पांचवें दिन का कलेक्शन जानते हैं.

'जेलर 2' ने 5वें दिन कितनी की कमाई?
रजनीकांत ने साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर उनका दबदबा बेखौफ है. उनकी नई रिलीज 'जेलर 2' इस बात का सबूत है. सिनेमाघरों में तमाम नई और कुछ हफ्ते पुरानी फिल्मों के बीच भी 'जेलर 2' दर्शकों की फर्स्ट चॉइस बनी हुई है. हालांकि इसे रिलीज के बाद मिक्स्ड रिव्यू मिले थे लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ 'जेलर 2' के फेवर में का कर गगा और इसी के साथ ये खूब दबाकर कमाई कर रही है.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो रजनीकांत स्टारर ने रिलीज के पहले दिन 59.70 करोड़ से खाता खोला था.
  • दूसरे दिन 'जेलर 2' ने 37.10 करोड़ कमाए.
  • वहीं तीसरे दिन फिल्म की कमाई 47.25 करोड़ रुपये रही. जबकि चौथे दिन इस फिल्लम ने 55.85 करोड़ कमाए.
  •  वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 5वें दिन यानी पहले मंडे को 42.35 करोड़ कमाए हैं.
  • इसमें तमिल में इसने चौथे दिन 31.40 करोड़, तेलुगु में 7.15 करोड़ , हिंदी में 3.35 करोड़ और कन्नड़ में 45 लाख की कमाई की है.
  • इसी के साथ 'जेलर 2' की भारत में 5 दिनों की नेट कमाई अब 242.25 करोड़ रुपये हो गई है.

कॉलीवुड की फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी
42.35 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, रजनीकांत की यह फिल्म भारत में कॉलीवुड की पहले मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसने 'लियो' (34.1 करोड़ रुपये) को काफी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है.

ये हैं भारत में फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉलीवुड फिल्में

  • जेलर 2- 42.35 करोड़
  • लियो – 34.1 करोड़ रुपये
  • 2.0 – 29 करोड़ रुपये
  • जेलर – 23.55 करोड़ रुपये
  • पोन्नियिन सेलवन 1 – 19.05 करोड़ रुपये

अब तक की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी
रजनीकांत ने एक बार फिर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में जगह बना ली है. उनकी लेटेस्ट रिलीज ‘जेलर 2’ रिलीज के महज पांच दिनों में 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है. इसने अमरन (220.05 करोड़) और जन नायकन (198.32 करोड़ ) को मात दी है. 

ये हैं अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 तमिल फिल्में

  1. 2.0: 407.05 करोड़
  2. जेलर: 348.55 करोड़
  3. लियो: 341.04 करोड़
  4. कुली: 285.01 करोड़
  5. पोन्नियिन सेलवन 1: 266.54 करोड़
  6. द ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम: 252.71 करोड़
  7. विक्रम: 247.32 करोड़
  8. जेलर 2- 242.25 करोड़ ( 5 दिनों का कलेक्शन)
  9. अमरन: 220.05 करोड़
  10. जन नायकन: 198.32 करोड़

Published at : 20 Oct 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Jailer 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office: मंडे को 'जेलर 2' के आगे 'राणाबाली' की हवा हुई टाइट, 'प्रहार'-'नई नवेली' भी फुस्स, जानें- 'दृश्यम 3' का कलेक्शन
मंडे को 'जेलर 2' के आगे 'राणाबाली' की हवा हुई टाइट, 'प्रहार'-'नई नवेली' भी फुस्स
बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing News LIVE: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, आरोपियों को लेकर आज मुंबई पहुंचेगी पुलिस, 48 घंटे की मिली ट्रांजिट रिमांड
लाइव: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, आरोपियों को लेकर आज मुंबई पहुंचेगी पुलिस, 48 घंटे की मिली ट्रांजिट रिमांड
बॉलीवुड
आशुतोष रांका-सौरव की न्यायिक हिरासत बढ़ने पर प्रकाश राज बोले- 'हमारा हौसला टूटेगा नहीं'
आशुतोष रांका-सौरव की न्यायिक हिरासत बढ़ने पर प्रकाश राज बोले- 'हमारा हौसला टूटेगा नहीं'
बॉलीवुड
'बोला जा नहीं रहा गाना क्या गाएंगे?' लाइव शो में शराब पीकर पहुंचे दलेर मेहंदी, भड़के कैबिनेट मंत्री
'बोला जा नहीं रहा गाना क्या गाएंगे?' लाइव शो में शराब पीकर पहुंचे दलेर मेहंदी, भड़के कैबिनेट मंत्री
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'गिरफ्तार करो या मार दो...', बांग्लादेश वापसी पर दहाड़ीं शेख हसीना, तारिक रहमान को चैलेंज
'गिरफ्तार करो या मार दो...', बांग्लादेश वापसी पर दहाड़ीं शेख हसीना, तारिक रहमान को चैलेंज
बिहार
बिहार के भोजपुर में दो हत्याओं से हड़कंप, बुजुर्ग को रॉड से पीटा, युवक पर चलाई गोली
बिहार के भोजपुर में दो हत्याओं से हड़कंप, बुजुर्ग को रॉड से पीटा, युवक पर चलाई गोली
बॉलीवुड
Box Office: मंडे को 'जेलर 2' के आगे 'राणाबाली' की हवा हुई टाइट, 'प्रहार'-'नई नवेली' भी फुस्स, जानें- 'दृश्यम 3' का कलेक्शन
मंडे को 'जेलर 2' के आगे 'राणाबाली' की हवा हुई टाइट, 'प्रहार'-'नई नवेली' भी फुस्स
विश्व
फ्रांस में दंगा: 2400 से ज्यादा गिरफ्तार, प्रधानमंत्री ने दिया कर्फ्यू का आदेश
फ्रांस में दंगा: 2400 से ज्यादा गिरफ्तार, PM ने दिया कर्फ्यू का आदेश, इमरजेंसी की आहट
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क के 775 इंटरनेशनल विकेट पूरे, जानें कितने भारतीय इस आंकड़े तक पहुंचे 
मिचेल स्टार्क के 775 इंटरनेशनल विकेट पूरे, जानें कितने भारतीय इस आंकड़े तक पहुंचे 
महाराष्ट्र
मंत्री सरनाईक ने राज्यपाल से की BJP विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग! क्या है मामला?
मंत्री सरनाईक ने राज्यपाल से की BJP विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग! क्या है मामला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज खिलेगी धूप, ठंड की आहट के बीच बढ़ेगा प्रदूषण
यूपी में आज खिलेगी धूप, ठंड की आहट के बीच बढ़ेगा प्रदूषण
टेक्नोलॉजी
कीबोर्ड के कुछ बटन नहीं चल रहे, जानें कब बदलनी पड़ती है पूरी यूनिट?
कीबोर्ड के कुछ बटन नहीं चल रहे, जानें कब बदलनी पड़ती है पूरी यूनिट?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget