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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजयदीप अहलावत ने पीयूष मिश्रा को लगाया गले, खिड़कियां थिएटर फेस्टिवल से सामने आया वीडियो

जयदीप अहलावत ने पीयूष मिश्रा को लगाया गले, खिड़कियां थिएटर फेस्टिवल से सामने आया वीडियो

Viral Video: जयदीप अहलावत और पीयूष मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दोनों एक-दूजे को गले लगाते नजर आ रहे हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 16 Oct 2026 11:24 AM (IST)
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'खिड़कियां थिएटर फेस्टिवल' का 12वां संस्करण 15 से 17 अक्टूबर 2026 तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है. मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की कंपनी और टी-सीरीज फिल्म्स मिलकर इस फेस्टिवल को पेश कर रहे हैं. तीन दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में थिएटर और कला से जुड़े कई कार्यक्रम हो रहे हैं. 

'खिड़कियां थिएटर फेस्टिवल' से बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर जयदीप अहलावत का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में जयदीप को दिग्गज एक्टर पीयूष मिश्रा को गले लगाते हुए देखा जा सकता है. 

जयदीप अहलावत ने पीयूष मिश्रा को लगाया गले

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही जयदीप अहलावत की नजर पीयूष मिश्रा पर पड़ती है, वो तुरंत झुककर उन्हें गले लगा लेते हैं. इस दौरान पीयूष मिश्रा भी उन पर प्यार लुटाते नजर आते हैं.

 
 
 
 
 
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दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है. दोनों का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो में दोनों के बीच की गर्मजोशी और एक-दूसरे के लिए सम्मान साफ देखने को मिल रहा है.

'प्रहार' को लेकर चर्चा में हैं जयदीप अहलावत

वर्क फ्रंट की बात करें तो जयदीप अहलावत इन दिनों फिल्म 'प्रहार' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में राजकुमार राव और वामिका गब्बी लीड रोल में हैं. इसके अलावा जयदीप अहलावत शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में भी नजर आएंगे. ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

वहीं, पीयूष मिश्रा आखिरी बार पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की फिल्म 'राहु केतु' में नजर आए थे. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था. ये फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 16 Oct 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Piyush Mishra Jaideep Ahlawat
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