'खिड़कियां थिएटर फेस्टिवल' का 12वां संस्करण 15 से 17 अक्टूबर 2026 तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है. मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की कंपनी और टी-सीरीज फिल्म्स मिलकर इस फेस्टिवल को पेश कर रहे हैं. तीन दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में थिएटर और कला से जुड़े कई कार्यक्रम हो रहे हैं.

'खिड़कियां थिएटर फेस्टिवल' से बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर जयदीप अहलावत का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में जयदीप को दिग्गज एक्टर पीयूष मिश्रा को गले लगाते हुए देखा जा सकता है.

जयदीप अहलावत ने पीयूष मिश्रा को लगाया गले

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही जयदीप अहलावत की नजर पीयूष मिश्रा पर पड़ती है, वो तुरंत झुककर उन्हें गले लगा लेते हैं. इस दौरान पीयूष मिश्रा भी उन पर प्यार लुटाते नजर आते हैं.

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दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है. दोनों का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो में दोनों के बीच की गर्मजोशी और एक-दूसरे के लिए सम्मान साफ देखने को मिल रहा है.

'प्रहार' को लेकर चर्चा में हैं जयदीप अहलावत

वर्क फ्रंट की बात करें तो जयदीप अहलावत इन दिनों फिल्म 'प्रहार' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में राजकुमार राव और वामिका गब्बी लीड रोल में हैं. इसके अलावा जयदीप अहलावत शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में भी नजर आएंगे. ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

वहीं, पीयूष मिश्रा आखिरी बार पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की फिल्म 'राहु केतु' में नजर आए थे. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था. ये फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई.