हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJackky Bhagnani Birthday: बतौर हीरो रहे फ्लॉप, फिर भी बनाई करोड़ों की संपत्ति, जानें क्या है कमाई का जरिया

Jackky Bhagnani Birthday: बतौर हीरो रहे फ्लॉप, फिर भी बनाई करोड़ों की संपत्ति, जानें क्या है कमाई का जरिया

Jackky Bhagnani Birthday: जैकी भगनानी 24 दिसंबर को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बतौर एक्टर फ्लॉप रहे जैकी के बर्थडे पर जानिए कैसे वो करोड़ों की कमाई करते हैं. उनकी टोटल नेटवर्थ क्या है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Dec 2025 06:36 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के पति जैकी भगनानी का जन्मदिन है. जैकी का नाम उन एक्टर्स में आता है जो बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में खास कमाल नहीं दिखा पाए.उन्होंने 2009 में फिल्म ‘कल किसने देखा’ से बॉलीवड में कदम रखा था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास नहीं कर पाई थी. हालांकि, ‘फालतू’ 'अजब गजब लव','मित्रों','यंगिस्तान', 'वेलकम 2 कराची' और ‘रंगरेज’ इनकी चर्चित फिल्में रहीं. 

इन फिल्मों में जैकी का अभिनय ठीक-ठाक माना गया  कमजोर स्क्रिप्ट, ऐवरेज डायरेक्शन और दर्शकों से कनेक्ट न हो पाने की वजह से वे स्टारडम हासिल नहीं कर सके. उस दौर में दर्शकों का झुकाव बड़े सितारों और दमदार कंटेंट की ओर था जिससे जैकी की फिल्में भीड़ में खो गईं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jackky V Bhagnani (@jackkybhagnani)

 

महंगे प्रोड्यूसर हैं जैकी
आपको बता दें कि एक्टर के तौर पर जैकी भगनानी फ्लॉप रहे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका करियर असफल रहा. अभिनय में भले ही उन्हें कामयाबी न मिली लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह दूसरे रास्ते से बनाई. आज वह बॉलीवुड के यंग महंगे प्रोड्यूसर हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rakul Singh (@rakulpreet)

 

जैकी भगनानी की नेटवर्थ कितनी है?
मनी मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, जैकी भगनानी की कुल संपत्ति करीब 41 करोड़ रुपये बताई जाती है. फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली लेकिन कमाई के मामले में वह काफी मजबूत हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jackky V Bhagnani (@jackkybhagnani)

कितनी है उनकी कमाई?
रिपोर्ट्स के अनुसार, जैकी की मासिक इनकम करीब 20 लाख रुपये है. इस हिसाब से उनकी सालाना कमाई लगभग 3 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. उनकी कुल नेटवर्थ में करीब 15.51 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्तियां भी शामिल हैं. वह ब्रांड प्रमोशन से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं. बताया जाता है कि वह एक ब्रांड विज्ञापन के लिए करीब 25 लाख रुपये चार्ज करते हैं.

 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jackky V Bhagnani (@jackkybhagnani)

मुंबई में लग्जरी घर
जैकी अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा के पॉश पाली हिल इलाके में रहते हैं. उनका घर करीब 6,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है. इस घर में बड़ा लिविंग एरिया,मॉडर्न इंटीरियर और स्टाइलिश डेकोर है जो उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल को साफ दिखाता है.

 

और पढ़ें
Published at : 24 Dec 2025 06:36 AM (IST)
Tags :
Rakul Preet Jackky Bhagnani Jackky Bhagnani Birthday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
ओटीटी
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल होता है'
Advertisement

वीडियोज

ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
हिंदू टॉर्चर पर चुप्पी और क्रिसमस पर इतना क्लेश क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
ओटीटी
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल होता है'
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हेल्थ
Vaibhav Suryavanshi Diet Plan: कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
ट्रेंडिंग
बार बार शौच जाने से छिन गई नौकरी, अब अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला- यूजर्स बोले वाह..
बार बार शौच जाने से छिन गई नौकरी, अब अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला- यूजर्स बोले वाह..
जनरल नॉलेज
Ban On Dogs: इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget