Jackky Bhagnani Birthday: बतौर हीरो रहे फ्लॉप, फिर भी बनाई करोड़ों की संपत्ति, जानें क्या है कमाई का जरिया
Jackky Bhagnani Birthday: जैकी भगनानी 24 दिसंबर को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बतौर एक्टर फ्लॉप रहे जैकी के बर्थडे पर जानिए कैसे वो करोड़ों की कमाई करते हैं. उनकी टोटल नेटवर्थ क्या है.
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के पति जैकी भगनानी का जन्मदिन है. जैकी का नाम उन एक्टर्स में आता है जो बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में खास कमाल नहीं दिखा पाए.उन्होंने 2009 में फिल्म ‘कल किसने देखा’ से बॉलीवड में कदम रखा था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास नहीं कर पाई थी. हालांकि, ‘फालतू’ 'अजब गजब लव','मित्रों','यंगिस्तान', 'वेलकम 2 कराची' और ‘रंगरेज’ इनकी चर्चित फिल्में रहीं.
इन फिल्मों में जैकी का अभिनय ठीक-ठाक माना गया कमजोर स्क्रिप्ट, ऐवरेज डायरेक्शन और दर्शकों से कनेक्ट न हो पाने की वजह से वे स्टारडम हासिल नहीं कर सके. उस दौर में दर्शकों का झुकाव बड़े सितारों और दमदार कंटेंट की ओर था जिससे जैकी की फिल्में भीड़ में खो गईं.
महंगे प्रोड्यूसर हैं जैकी
आपको बता दें कि एक्टर के तौर पर जैकी भगनानी फ्लॉप रहे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका करियर असफल रहा. अभिनय में भले ही उन्हें कामयाबी न मिली लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह दूसरे रास्ते से बनाई. आज वह बॉलीवुड के यंग महंगे प्रोड्यूसर हैं.
जैकी भगनानी की नेटवर्थ कितनी है?
मनी मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, जैकी भगनानी की कुल संपत्ति करीब 41 करोड़ रुपये बताई जाती है. फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली लेकिन कमाई के मामले में वह काफी मजबूत हैं.
कितनी है उनकी कमाई?
रिपोर्ट्स के अनुसार, जैकी की मासिक इनकम करीब 20 लाख रुपये है. इस हिसाब से उनकी सालाना कमाई लगभग 3 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. उनकी कुल नेटवर्थ में करीब 15.51 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्तियां भी शामिल हैं. वह ब्रांड प्रमोशन से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं. बताया जाता है कि वह एक ब्रांड विज्ञापन के लिए करीब 25 लाख रुपये चार्ज करते हैं.
मुंबई में लग्जरी घर
जैकी अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा के पॉश पाली हिल इलाके में रहते हैं. उनका घर करीब 6,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है. इस घर में बड़ा लिविंग एरिया,मॉडर्न इंटीरियर और स्टाइलिश डेकोर है जो उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल को साफ दिखाता है.
