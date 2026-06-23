74 साल के हुए राज बब्बर, जैकी श्रॉफ ने खास अंदाज में दिग्गज अभिनेता को बर्थडे किया विश

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaj Babbar Birthday: 74 साल के हुए राज बब्बर, जैकी श्रॉफ ने दिग्गज अभिनेता की पुरानी तस्वीर शेयर कर बर्थडे किया विश

Raj Babbar Birthday: 74 साल के हुए राज बब्बर, जैकी श्रॉफ ने दिग्गज अभिनेता की पुरानी तस्वीर शेयर कर बर्थडे किया विश

Jackie Shroff Wish Raj Babbar: राज बब्बर के 74वें जन्मदिन पर जैकी श्रॉफ ने खास अंदाज में बधाई दी और उनकी पुरानी तस्वीर शेयर की. जानिए राज बब्बर के करियर, परिवार और जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 23 Jun 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने एक्टर-राजनेता राज बब्बर को उनके 74वें जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया के जरिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं. राज बब्बर 23 जून को अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं. जैकी श्रॉफ ने राज बब्बर से जुड़ी कई दिलचस्प बातें भी शेयर की, जिसे लेकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए. आइए जानते हैं राज बब्बर के करियर, परिवार और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्सों के बारे में.

सोशल मीडिया पर दी बधाई

एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिग्गज एक्टर और राजनेता राज बब्बर की एक पुरानी तस्वीर  शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में 'वार्म विशेज' लिखा और राज बब्बर को टैग भी किया.जैकी श्रॉफ द्वारा शेयर की गई तस्वीर में युवा राज बब्बर सफेद टक्सीडो और बो-टाई पहने नजर आ रहे हैं. 

Raj Babbar Birthday: 74 साल के हुए राज बब्बर, जैकी श्रॉफ ने दिग्गज अभिनेता की पुरानी तस्वीर शेयर कर बर्थडे किया विश

ये भी पढ़ें: क्या होगी 'पंचायत 5' की कहानी? कौन बनेगा फुलेरा का उप प्रधान? एक्टर्स ने खोले कई राज

 

कैसे शुरू हुआ करियर

23 जून 1952 को जन्मे राज बब्बर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की शिक्षा प्राप्त की. उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म 'किस्सा कुर्सी का' से की और बाद में हिंदी तथा पंजाबी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई. अपने लंबे करियर में उन्होंने इंसाफ का तराजू, निकाह, आज की आवाज, अगर तुम न होते, जिद्दी, बरसात, याराना और आंखें जैसी फिल्मों में अपने शानदार एक्टिंग से दर्शकों और समीक्षकों की खूब सराहना बटोरी.

पूरा परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा
निजी जीवन में राज बब्बर की पत्नी मशहूर रंगकर्मी और एक्ट्रेस नादिरा बब्बर हैं. दोनों के दो बच्चे हैं- बेटी व थिएटर एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर जूही बब्बर तथा बेटा एक्टर आर्य बब्बर हैं. एक्टर अनूप सोनी जूही बब्बर के पति हैं और इस तरह राज बब्बर के दामाद हैं.

स्मिता पाटिल से जुड़ी प्रेम कहानी

राज बब्बर और दिवंगत एक्ट्रेस स्मिता पाटिल की प्रेम कहानी 1980 के दशक में काफी चर्चा में रही थी. स्मिता पाटिल और राज बब्बर के पुत्र प्रतीक स्मिता पाटिल भी फिल्म एक्टर हैं. स्मिता पाटिल का 1986 में बेटे प्रतीक के जन्म के कुछ समय बाद निधन हो गया था.

ये भी पढ़ें: मंडे टेस्ट में 'कॉकटेल 2' हुई पास, लाखों में सिमटी 'पेद्दी', जानेंं- 'मां इंति बंगाराम' सहित बाकी फिल्मों का कैसा हुआ हाल?

आखिरी बार इस सीरीज में आए नजर

वर्कफ्रंट की बात करें तो राज बब्बर को आखिरी बार फैमिली कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज 'हैप्पी फैमिली: कंडीशंस अप्लाई' में देखा गया था, इसमें उन्होंने मनसुखलाल ढोलकिया का किरदार निभाया था.

और पढ़ें
Published at : 23 Jun 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Smita Patil Raj Babbar Jackie Shroff Arya Babbar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Raj Babbar Birthday: 74 साल के हुए राज बब्बर, जैकी श्रॉफ ने दिग्गज अभिनेता की पुरानी तस्वीर शेयर कर बर्थडे किया विश
74 साल के हुए राज बब्बर, जैकी श्रॉफ ने खास अंदाज में दिग्गज अभिनेता को बर्थडे किया विश
बॉलीवुड
'रूह' से दहशत फैलाने आ रहे इमरान हाशमी, डरावना है फिल्म का पहला लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म
इमरान हाशमी की नई फिल्म 'रूह' का हुआ ऐलान, सामने आया पहला लुक, जानें कब होगी रिलीज
बॉलीवुड
जब अमिताभ बच्चन-शाहरुख खान पर भारी पड़े नए-नए ऋतिक रोशन, फिल्म ने कमाया था 620% का तगड़ा मुनाफा
जब अमिताभ-शाहरुख पर भारी पड़े नए-नए ऋतिक, फिल्म ने कमाया 620% का तगड़ा प्रॉफिट
बॉलीवुड
एक्टिंग छोड़ फूड ब्लॉगर बन गई हैं नेहा शर्मा? 'क्रूक एक्ट्रेस ने रूमर्स पर यूं किया रिएक्ट
एक्टिंग छोड़ फूड ब्लॉगर बन गई हैं नेहा शर्मा? 'क्रूक एक्ट्रेस ने रूमर्स पर यूं किया रिएक्ट
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ अग्निकांड: न भागने की जगह, न बचने का चांस...ऐसे काल बन गई कोचिंग!
Rajkumar Hirani ने दिया बड़ा अपडेट, जल्द लौट सकते हैं Munna Bhai और 3 Idiots
नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT रिपोर्ट में चोरी का जिक्र! ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी गंभीर सवाल
राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT रिपोर्ट में चोरी का जिक्र! ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी गंभीर सवाल
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
ओटीटी
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़क उठे रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़के रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
क्रिकेट
IND Vs ENG T20 Series 2026: वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
इंडिया
कांग्रेस संगठन में होंगे बड़े फेरबदल, 4 महासचिवों की होगी छुट्टी, इन राज्यों में बदलेंगे प्रभारी
कांग्रेस संगठन में होंगे बड़े फेरबदल, 4 महासचिवों की होगी छुट्टी, इन राज्यों में बदलेंगे प्रभारी
ब्यूटी
Skin Problems: महंगे फेसवॉश-क्रीम भी फेल! पिंपल्स और चेहरे के दाग-धब्बों के कारण क्या हैं, डॉक्टर से जानें
महंगे फेसवॉश-क्रीम भी फेल! पिंपल्स और चेहरे के दाग-धब्बों के कारण क्या हैं, डॉक्टर से जानें
एग्रीकल्चर
बायोगैस प्लांट बनाने के लिए कितनी सब्सिडी देती है सरकार, हर महीने मिलेगी दो सिलेंडर जितनी गैस
बायोगैस प्लांट बनाने के लिए कितनी सब्सिडी देती है सरकार, हर महीने मिलेगी दो सिलेंडर जितनी गैस
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में मोम की तरह पिघलकर गिर गई पूरी बिल्डिंग
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में मोम की तरह पिघलकर गिर गई पूरी बिल्डिंग
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire | Viral News: लखनऊ अग्निकांड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया
Lucknow Coaching Fire | Viral News: लखनऊ अग्निकांड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया
Embed widget