74 साल के हुए राज बब्बर, जैकी श्रॉफ ने खास अंदाज में दिग्गज अभिनेता को बर्थडे किया विश

बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने एक्टर-राजनेता राज बब्बर को उनके 74वें जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया के जरिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं. राज बब्बर 23 जून को अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं. जैकी श्रॉफ ने राज बब्बर से जुड़ी कई दिलचस्प बातें भी शेयर की, जिसे लेकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए. आइए जानते हैं राज बब्बर के करियर, परिवार और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्सों के बारे में.

सोशल मीडिया पर दी बधाई

एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिग्गज एक्टर और राजनेता राज बब्बर की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में 'वार्म विशेज' लिखा और राज बब्बर को टैग भी किया.जैकी श्रॉफ द्वारा शेयर की गई तस्वीर में युवा राज बब्बर सफेद टक्सीडो और बो-टाई पहने नजर आ रहे हैं.

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कैसे शुरू हुआ करियर

23 जून 1952 को जन्मे राज बब्बर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की शिक्षा प्राप्त की. उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म 'किस्सा कुर्सी का' से की और बाद में हिंदी तथा पंजाबी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई. अपने लंबे करियर में उन्होंने इंसाफ का तराजू, निकाह, आज की आवाज, अगर तुम न होते, जिद्दी, बरसात, याराना और आंखें जैसी फिल्मों में अपने शानदार एक्टिंग से दर्शकों और समीक्षकों की खूब सराहना बटोरी.

पूरा परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा

निजी जीवन में राज बब्बर की पत्नी मशहूर रंगकर्मी और एक्ट्रेस नादिरा बब्बर हैं. दोनों के दो बच्चे हैं- बेटी व थिएटर एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर जूही बब्बर तथा बेटा एक्टर आर्य बब्बर हैं. एक्टर अनूप सोनी जूही बब्बर के पति हैं और इस तरह राज बब्बर के दामाद हैं.

स्मिता पाटिल से जुड़ी प्रेम कहानी

राज बब्बर और दिवंगत एक्ट्रेस स्मिता पाटिल की प्रेम कहानी 1980 के दशक में काफी चर्चा में रही थी. स्मिता पाटिल और राज बब्बर के पुत्र प्रतीक स्मिता पाटिल भी फिल्म एक्टर हैं. स्मिता पाटिल का 1986 में बेटे प्रतीक के जन्म के कुछ समय बाद निधन हो गया था.

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आखिरी बार इस सीरीज में आए नजर

वर्कफ्रंट की बात करें तो राज बब्बर को आखिरी बार फैमिली कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज 'हैप्पी फैमिली: कंडीशंस अप्लाई' में देखा गया था, इसमें उन्होंने मनसुखलाल ढोलकिया का किरदार निभाया था.