J&K का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू, 'रंग-ए-सिनेमा' थीम पर 4 दिन सजेगी महफिल

J&K के सूचना और जनसंपर्क विभागद्वारा "रंग-ए-सिनेमा" थीम के तहत आयोजित, इस इलाके का पहला बड़े पैमाने का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सोमवार, 7 सितंबर को शुरू होने जा रहा है और 10 सितंबर तक चलेगा.

"इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर (IFFJK) 2026" नाम का यह फेस्टिवल लेबनान की फिल्ममेकर सारा फ्रांसिस की फिल्म "डेड डॉग" (Dead Dog) के साथ शुरू होगा, जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कैटेगरी में मुकाबला करेगी.

41 देशों की 135 फिल्में

इस फेस्टिवल में 41 देशों की 135 चुनिंदा फिल्में दिखाई जाएंगी. इसमें इंटरनेशनल फीचर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, भारत पैनोरमा और जम्मू-कश्मीर के लोकल टैलेंट और क्षेत्रीय विरासत को दिखाने वाला खास 'जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्ट' सेगमेंट जैसी कई कॉम्पिटिटिव और नॉन-कॉम्पिटिटिव कैटेगरी शामिल हैं.

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कई जगहों पर होगी स्क्रीनिंग

ऑफिशियल स्क्रीनिंग, रेड-कार्पेट इवेंट और इंडस्ट्री मास्टरक्लास मुख्य जगहों पर एक साथ होंगी, जिनमें मुख्य रूप से श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) और INOX मल्टीप्लेक्स शामिल हैं. साथ ही, गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर और जम्मू में मूवी टाइम सिनेमाज़ में भी फिल्में दिखाई जाएंगी.

हालांकि, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर (IFFJK) 2026 में फिल्म स्क्रीनिंग और मास्टरक्लास के लिए आम जनता की एंट्री फ्री है, लेकिन डिजिटल एंट्री पास पाने के लिए लोगों को IFFJK के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर पहले से रजिस्ट्रेशन करना होगा.

कश्मीर की कला पर खास फोकस

इस फेस्टिवल का एक मुख्य मकसद लोकल कला को बढ़ावा देना है. खास बात यह है कि मशहूर डायरेक्टर भरतबाला की 'वर्चुअल भारत' सीरीज़ की तीन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएंगी.

ये डॉक्यूमेंट्री हैं: "नक्श-ए-दौर: द स्टोरी ऑफ़ गुलाम नबी डार" (Naqsh-e-Daur: The Story of Ghulam Nabi Dar) - जो कश्मीर की ऐतिहासिक अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की विरासत को छह दशकों से ज़िंदा रखने वाले एक माहिर कारीगर की कहानी बताती है; "तालीम" (Taleem) - जो लोकल कालीन बुनने वाले कारीगरों का मार्गदर्शन करने वाले जटिल मौखिक नियमों और पारंपरिक तरीकों को दिखाती है; और "कुनेमेची: ए होम कार्ब्ड इन एंसेस्ट्री" (Kunemechi: A Home Carved in Ancestry) - जो स्थानीय आर्किटेक्चर और गहरी सांस्कृतिक विरासत को उजागर करती है.

मुकाबले में शामिल एंट्रीज का मूल्यांकन पांच सदस्यों वाली एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जूरी करेगी, जिसमें बेहतरीन सिनेमैटोग्राफर संतोष सिवान और मशहूर डायरेक्टर श्रीराम राघवन शामिल होंगे. वहीं, जाने-माने फिल्ममेकर्स विधु विनोद चोपड़ा और रमेश सिप्पी स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे.

गुपकार रोड पर ट्रैफिक पाबंदी

मुख्य वेन्यू की ओर VIP और प्रतिभागियों की भारी आवाजाही के कारण, श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस ने कुछ खास पाबंदियां लागू की हैं. शाम 4:00 बजे से 7:00 बजे तक गुपकार रोड पर आम गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी. इस दौरान सिर्फ़ इनवाइटीज़, फेस्टिवल स्टाफ और VVIPs को ही एंट्री मिलेगी.

बड्यारी चौक और ब्रेन चौक से SKICC की ओर जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा; हालांकि, स्थानीय निवासियों और रजिस्टर्ड होटल गेस्ट्स को इससे छूट दी जाएगी. यात्रियों और पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि अगर वे कल शाम डल झील के आसपास यात्रा कर रहे हैं, तो वैकल्पिक रास्तों का प्लान बना लें.

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